울산시, 남신항 에너지허브 2단계 추진…하부시설 국비 전환 협의

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 7일 남신항 에너지허브 2단계 추진 방안을 밝혔다.
- 하부시설은 국가재정으로, 상부시설은 민간투자로 조성하기로 했다.
- 수소·암모니아 등 미래 에너지 수요와 기업 협력을 반영한다.
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원유와 미래 에너지 수요 반영
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시가 남신항 에너지허브 2단계 사업의 기반시설을 국가재정으로 조성하고 수소·암모니아 등 미래 에너지 수요에 맞춘 민간 투자 유치에 나선다.
신민식 경제부시장은 7일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 민선 9기 공약인 '동북아 에너지 물류거점 조성'과 연계한 남신항 에너지허브 2단계 사업의 추진 방향을 발표했다.
시는 사전타당성 검토와 하부시설 국가재정 전환 협의, 미래 에너지 수요를 반영한 상부시설 구상, 글로벌 에너지 기업과의 장기 이용·투자 협력 등 3대 방향을 제시했다.
남신항 에너지허브 2단계는 울주군 온산읍 원산리 앞바다에 약 34만7000㎡ 규모의 부지와 7만DWT급 액체화물 부두 2선석을 조성하는 사업이다. 2017년 한국개발연구원(KDI) 공공기관 예비타당성조사 재무성 분석 당시 총사업비는 1조784억원으로 산정됐다.
울산항만공사는 오는 11월부터 내년 10월까지 사전타당성 검토를 진행한다. 사업 수요와 적정 시설 규모, 사업비, 경제성 등을 살펴보고 재원 분담과 사업 추진 주체, 예비타당성조사 적용 방식 등을 검토할 예정이다.
울산시는 접안시설과 매립, 호안 등 하부시설을 국가재정으로 조성하는 방안을 정부와 협의한다. 공공성이 큰 기반시설을 국가재정으로 전환해 민간의 초기 투자 부담을 줄이고, 저장탱크와 공급설비 등 상부시설에 대한 투자를 유도한다는 계획이다.
상부시설은 원유와 석유제품 중심의 기존 구상에서 벗어나 수소·암모니아·메탄올 등 미래 에너지 수요를 함께 반영한다. 기존 저장시설과 배관으로 대응할 수 있는 물량과 추가 시설이 필요한 수요를 구분하고, 품목별 이용 규모와 시기, 중장기 수요를 확인할 방침이다.
울산시는 샤힌 프로젝트와의 연계 가능성도 검토한다. 기업의 생산·물류계획을 바탕으로 추가 저장·하역·공급 수요와 투자 가능성을 파악해 부지와 부두 등 하부시설 계획에 반영할 예정이다.
아람코 등 글로벌 에너지 기업과 국내 기업을 대상으로 장기 시설 이용과 투자 협력 가능성도 논의한다. 원유와 석유제품뿐 아니라 수소 등 미래 에너지 분야의 저장·공급시설 수요와 이용 시기, 장기 이용 가능성을 확인해 사업계획을 구체화한다는 방침이다.
시는 기업 협의에서 확인한 장기 이용 수요를 상부시설 규모와 투자 방식 결정의 근거로 활용할 계획이다. 구체적인 투자 여부와 조건은 기업 협의와 사업성 검토를 거쳐 정한다.
신민식 경제부시장은 "아람코 등 글로벌 에너지 기업과의 협력 가능성을 구체화하고 실수요에 맞는 공공 항만 기반시설과 민간투자가 연계되도록 하겠다"면서 "원유·석유제품부터 미래 에너지까지 대응할 수 있는 저장·공급 기반을 확충하겠다"고 말했다.
울산항은 액체화물 처리 규모가 국내 1위, 세계 4위 수준으로 평가된다. 지난해 울산항 전체 화물 처리량은 약 1억9700만t이며, 유류 등 액체화물은 약 1억5800만t으로 전체의 80%가량을 차지했다.
psj9449@newspim.com