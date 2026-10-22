한은, 기준금리 연 3.00% 만장일치 동결…추가 인상 가능성 유지

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8월 인상 때 동결 소수의견…이번엔 7명 전원 찬성

성장률 전망 상향 예고…11월 금리 결정·점도표 주목

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 22일 기준금리를 연 3.00%로 만장일치 동결했다. 지난 7·8월 두 차례 연속 인상에 따른 파급효과와 대외 불확실성을 점검하기 위한 결정으로, 추가 인상 가능성은 유지했다.

금통위는 이날 서울 중구 한국은행에서 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 현행 연 3.00%로 유지하기로 결정했다. 이번 동결에는 신현송 총재를 포함한 금통위원 7명 전원이 찬성했다.

한은은 지난 7월 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 올리며 3년 6개월 만에 인상으로 전환했고, 8월에도 0.25%포인트(p)를 추가 인상했다. 당시에는 금통위원 6명이 인상에 찬성했지만 황건일 위원은 동결 소수의견을 냈다.

금통위는 동결 배경으로 중동사태와 주요국 통화·재정정책을 둘러싼 불확실성 확대를 꼽았다.

통화정책방향 결정문에서 "중동사태, 주요국 통화·재정정책 등과 관련한 불확실성이 높아진 만큼 기준금리를 현 수준에서 유지하면서 대내외 위험요인의 전개상황과 두 차례 인상의 파급영향을 점검할 필요가 있다"고 설명했다.

국내경제는 반도체 경기 호조에 따른 수출·투자 증가와 소비 회복에 힘입어 예상보다 높은 성장세를 이어가고 있다. 한은은 올해와 내년 경제성장률이 지난 8월 전망치인 각각 3.3%, 2.9%를 상당폭 상회할 것으로 예상했다.

물가 상승 압력도 지속되고 있다. 지난 9월 소비자물가 상승률은 2.9%, 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률은 2.8%를 기록했다. 한은은 비용 압력의 전이와 수요 측 물가 상승 압력이 확대되면서 물가상승률이 상당 기간 목표 수준인 2%를 웃돌 것으로 내다봤다.

올해 소비자물가와 근원물가 상승률은 지난 8월 전망치인 각각 2.7%, 2.5%에 대체로 부합하겠지만 내년에는 기존 전망치인 2.3%, 2.5%를 상회할 것으로 예상했다.

금융안정 측면에서는 주택시장과 가계부채에 대한 경계를 이어갔다. 지난 9월 은행 가계대출은 6000억원 늘어나 전월 증가액인 3조5000억원보다 증가폭이 축소됐지만, 주택담보대출은 2조9000억원 증가했다. 수도권 주택 매매가격은 8월과 9월 모두 전월 대비 0.6% 올랐고, 서울은 같은 기간 각각 1.0%, 0.8% 상승했다.

금융·외환시장에서는 달러/원 환율이 대규모 경상수지 흑자에 따른 외환수급 개선 등에 힘입어 하락했다. 달러/원 환율은 지난 8월 말 1368.6원에서 9월 말 1352.8원, 이달 21일 1325.2원으로 낮아졌다. 국고채 3년물 금리는 같은 기간 연 3.84%에서 4.01%로 상승한 뒤 3.82%로 내려왔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 2026.10.22 leehs@newspim.com

금통위는 향후 통화정책에 대해 "물가·경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 추가 인상의 시기와 속도 등을 결정해 나갈 것"이라고 했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 오는 27~28일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 정책금리를 결정한다. 지난 9월 연준의 금리 인상으로 한미 기준금리 격차는 미국 금리 상단 기준 1.00%p로 좁혀졌다. 이번 FOMC 결과에 따라 양국 금리차와 달러/원 환율 등 국내 금융시장 여건에도 변화가 예상된다.

다음 한은 금통위가 열리는 11월에는 수정 경제전망과 금통위원들의 6개월 후 조건부 기준금리 전망도 공개된다. 지난 8월 전망에서는 3.25%가 10개로 가장 많았고 3.50%가 6개, 3.00%가 5개였다. 이달 말 미국의 금리 결정과 국내 성장·물가 지표를 반영해 금통위원들의 금리 전망이 어떻게 조정될지에 관심이 모인다.

eoyn2@newspim.com