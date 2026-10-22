경찰청장 대행, 정신응급 대응 체계·스마트워치 점검

AI 핵심 요약beta
- 김종철 경찰청장 직무대행은 22일 정신응급 대응체계를 점검했다
- 현장 경찰관과 정신건강전문요원들의 애로사항과 개선 의견을 들었다
- 범죄피해자 안전조치와 일상 회복 지원을 세밀히 살피라고 당부했다
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정신응급대응센터 찾아 경찰·전문요원 협력 강조
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 경찰청장 직무대행이 서울에 있는 정신응급합동대응센터를 찾아 정신응급 대응 체계를 점검했다.
김종철 직무대행은 22일 서울 마포경찰서 관내 서울시 정신응급합동대응센터를 방문해 현장 경찰관과 정신건강전문요원들로부터 대응 과정의 어려움과 개선 의견을 들었다.
서울시 정신응급합동대응센터는 경찰의 현장 대응과 정신건강전문요원의 전문성을 결합한 합동대응 조직이다. 2022년 10월 전국 최초로 문을 열었다.
김 직무대행은 "정신응급 상황에서는 경찰의 현장 대응 역량과 관계기관의 정신건강 전문성이 유기적으로 결합하는 게 중요하다"며 "앞으로도 선도적인 역할을 해주기를 기대한다"고 격려했다
김 직무대행은 마포경찰서에서 범죄피해자 보호 현황을 보고 받고 피해자 안전조치용 스마트워치를 점검했다. 이어 피해자전담경찰관과 학대예방경찰관(APO) 등 현장 직원들과 간담회를 열었다.
김 직무대행은 "경찰은 범인 검거뿐 아니라 피해자의 안전과 회복을 중요한 수사 원칙으로 삼아야 한다"며 "관계성 범죄 피해자들의 생명과 직결된 각종 안전조치가 제대로 작동하도록 세밀하게 살피고 피해자들이 피해의 고통을 홀로 감당하지 않도록 일상 회복을 위한 지원에도 최선을 다해 달라"고 당부했다.
calebcao@newspim.com