영우디에스피, 베트남 삼성디스플레이와 46억원 규모 장비 공급계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체·디스플레이 장비 전문기업 영우디에스피가 삼성디스플레이와 46억원 규모의 디스플레이 장비 공급계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 공급 대상은 디스플레이 검사 및 공정 관련 설비다. 이 장비는 삼성디스플레이의 해외 생산 기지 품질 안정성 향상에 활용될 예정이다.
영우디에스피는 OLED 검사장비 기술력과 양산 레퍼런스를 바탕으로 사업 영역 확대를 추진 중이다. 디스플레이 검사장비에서 확보한 광학 검사, 영상처리 및 자동화 기술을 활용해 반도체 검사장비 시장 진출을 추진하고 있으며, 올해 내 해당 시장 진입을 목표로 하고 있다.
영우디에스피 관계자는 "이번 계약은 주요 고객사와의 협력 관계를 바탕으로 본업 경쟁력을 확인한 성과"라며 "OLED 검사장비 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 반도체 검사장비 시장 진출을 추진하고 있으며, 연내 신규 사업 확대를 통해 중장기 성장동력을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com