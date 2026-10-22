하천·호수 선박 충돌·겨울철 얼음 깨짐 위험…행안부, 안전관리 개선 제언

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'잠재 재난위험 분석 보고서' 발간

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 하천과 호수 등 내수면에서 다양한 선박이 운항하면서 충돌 사고 위험에 대비할 필요가 있다는 분석이 나왔다. 겨울철에는 기후변화로 인한 얼음 깨짐 사고에 대비해 야외 레저시설의 안전관리 기준을 강화해야 한다는 지적이다.

행정안전부는 내수면 선박 운영과 겨울철 야외 레저활동에서 발생할 수 있는 잠재 재난위험 요소를 분석한 '잠재 재난위험 분석 보고서'를 발간한다고 22일 밝혔다.

이번 보고서는 '내수면에서의 선박사고'와 '겨울 야외 레저활동'을 주요 분석 대상으로 선정하고, 기존 안전관리 체계에서 놓치기 쉬운 위험요인과 개선 방안을 제시했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

최근 하천과 호수에서 관광과 레저를 즐기는 이용객이 증가하면서 내수면을 운항하는 선박의 종류도 다양해지고 있다.

특히 기존 뱃길에 요트 등 마리나 선박까지 운항하면서 한정된 수역을 여러 종류의 선박이 함께 이용하는 상황이 발생하고 있다.

보고서는 이 같은 환경에서 선박 간 충돌 등 안전사고가 발생할 가능성이 있으며, 체계적인 안전관리가 이뤄지지 않을 경우 대형 사고로 이어질 위험이 있다고 분석했다.

이에 따라 내수면 선박에 대한 안전점검을 강화하고, 하천과 호수의 지리적·환경적 특성을 고려한 지역 맞춤형 운항 통제 기준을 마련해야 한다고 제언했다.

또 내수면을 운항하는 선박의 영업구역을 체계적으로 관리할 수 있도록 관계부처 간 정보 공유 체계를 보완할 필요가 있다고 지적했다.

겨울철 야외 레저활동의 안전관리 사각지대도 주요 위험요인으로 꼽혔다.

야외 스케이트와 썰매, 빙벽 등반, 얼음 위에서 야영하는 빙박 등 자연환경을 활용한 레저활동이 대표적이다.

보고서는 기후변화로 기온의 상승과 하강이 반복되면 얼음의 강도가 약해져 갑작스러운 얼음 깨짐 사고가 발생할 가능성이 있다고 분석했다.

특히 현행 겨울철 레저시설 안전관리 가이드가 실내 시설 중심으로 마련돼 있어 야외 시설에 대한 안전관리 기준을 확대할 필요가 있다고 지적했다.

이에 따라 기존 안전관리 가이드에 야외 시설 관련 기준을 포함하고, 자연얼음을 이용하는 레저활동에 대해서는 위험 상황 정보를 적극적으로 제공해야 한다고 제안했다.

행안부는 이번 보고서를 관계기관에 공유해 안전관리 제도와 기준을 보완하는 데 활용하도록 할 계획이다.

앞으로도 사회 곳곳에 잠재된 재난위험 요소를 지속적으로 발굴하고 분석 보고서를 정기적으로 발간할 방침이다.

보고서는 국립재난안전연구원 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "모든 국민이 안전한 국가를 만들기 위해서는 잠재된 위험을 사전에 발굴하고 관계 부처가 함께 해소해 나가는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "우리 사회 곳곳에 숨겨진 재난 위험을 한발 앞서 찾아내고, 관계기관과 함께 안전 관련 제도와 기준을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com