핼러윈 인파 밀집 28곳 구급차 근접 배치…소방청, 국가소방동원령 대비

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23일부터 11월 1일까지 특별 안전관리…30일부터 사흘간 집중 대응

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 핼러윈을 앞두고 서울 이태원과 홍대 등 전국 28개 인파 밀집 예상 지역에 구급차를 근접 배치하고, 대규모 사고 발생 시 국가소방동원령을 선제적으로 발령하는 등 비상대응체계를 가동한다.

소방청은 핼러윈 기간 다중운집인파 안전사고를 예방하고 긴급상황에 신속하게 대응하기 위해 오는 23일부터 11월 1일까지 10일간 '다중운집인파 소방안전 지원대책'을 추진한다고 22일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 대책은 행정안전부가 선정한 전국 28개 인파 밀집 예상 중점관리지역을 중심으로 시행된다. 서울 용산구 이태원과 마포구 홍대 등 주요 번화가가 포함됐다.

특히 핼러윈 당일인 31일을 포함해 인파가 가장 많이 몰릴 것으로 예상되는 10월 30일부터 11월 1일까지 사흘간을 집중 관리기간으로 지정하고 소방 대응 역량을 집중한다.

소방청은 우선 관계기관과 합동으로 인파 밀집 지역의 안전 위험요소를 사전 점검한다.

인파가 몰릴 경우 사고 위험이 커지는 병목구간과 경사로, 좁은 골목길 등을 중점적으로 살피고 보행에 지장을 줄 수 있는 적치물 등 위험요소를 확인할 계획이다.

행사장 주변 소방시설의 정상 작동 여부와 시설 정비 상태도 점검한다.

현장 대응을 위한 소방력 배치도 강화한다.

주요 인파 밀집 지역에는 구급차를 사전에 근접 배치해 응급환자 발생 시 신속하게 출동할 수 있도록 할 방침이다.

관할 소방관서장은 지휘선상 근무를 실시해 긴급상황 발생에 대비한다.

사고가 발생할 경우 초기부터 대응 단계를 신속하게 발령해 충분한 소방력을 투입하고, 필요한 경우 국가소방동원령도 선제적으로 발령할 계획이다.

다수사상자 발생 등 대형 인명피해 가능성에도 대비한다.

소방청은 자체적으로 '핼러윈 상황대책반'을 편성해 전국 인파 밀집 지역의 상황을 총괄 관리한다.

전국 19개 시·도 소방본부 역시 '현장대책반'을 구성하고 주요 지역의 인파 밀집 상황을 실시간으로 모니터링할 예정이다.

최용철 소방청장은 "인파가 집중되는 핼러윈 기간, 국민의 안전을 지키는 것은 소방의 가장 중요한 책무"라고 강조했다.

이어 "위험 요소를 사전에 빈틈없이 차단하고, 만일의 상황 발생 시에는 선제적인 대응을 통해 국민의 생명과 안전을 지켜내는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com