안철수 "AI에 올리면 그대로 서버 저장...李 AI 활용, 공무상비밀누설 우려"

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"靑 공직자 임의로 AI에 자료 올리고 문의하는 것 엄격 제한"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 22일 이재명 대통령이 국정 현안과 관련해 생성형 인공지능(AI)을 활용한 사실을 공개한 데 대해 공무상비밀누설 가능성을 제기하며 국가정보원의 즉각적인 보안 검증을 촉구했다.

안 의원은 이날 페이스북에 "이 대통령이 국정 사안을 민간 AI에 물어보고 답변을 공개했다"며 이같이 밝혔다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

안 의원은 "AI 서비스에 입력한 글이나 파일은 해외 서버에 그대로 저장되고 AI 학습에 재활용된다"며 "청와대 공직자가 임의로 AI에 자료를 올리고 문의하거나 이를 활용하는 것은 엄격히 제한된다"고 주장했다.

이어 "국정원 또한 규칙을 제정해 공공기관의 AI 활용 시 '비공개·개인정보 등 민감 정보 입력 금지'를 못 박았다"며 "이 대통령 스스로 AI를 활용한 내용을 보니 지금까지 생성형 AI에 어떤 자료를 올려두고 무엇을 물었을지 심히 우려스럽다"고 지적했다.

그러면서 "이 대통령은 그동안 AI에 무엇을 묻고 어떤 자료를 올렸느냐. 보안 검토는 거쳤느냐"며 "사전 보안 절차를 거치지 않고 여태껏 AI를 활용했다면 공무상비밀누설 현행범"이라고 했다.

안 의원은 이 대통령을 향해 "AI에 어떤 국정 문서와 정책 데이터를 넣었는지 전면 공개하고 단 한 줄도 누락 없이 대통령기록물로 등록하라"고 요구했다.

국정원을 향해서도 "이 대통령과 청와대를 통해 AI 서버로 넘어간 국정 정보가 모델 학습에 쓰였는지, 유출 가능성은 없는지 즉시 검증하라"고 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com