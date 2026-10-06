손흥민, '전설' 차범근 넘었다…男 A매치 최다 59골 대기록 작성

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=손흥민(LAFC)이 59호골을 기록했다. 이 골로 그는 한국 축구 전설 차범근의 A매치 최다 득점인 58골을 넘겼다.

손흥민은 6일 용인 미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 A매치 친선전에서 최전방 공격수로 선발출전했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 손흥민이 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선 경기에서 환상적인 프리킥 골을 넣은 뒤 찰칵 세리머니를 하고 있다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

전반 5분 좋은 위치에서 프리킥을 얻어낸 손흥민은 직접 프리킥을 처리해 낮고 빠른 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이 골은 손흥민의 A매치 59호 골이자, 차범근 전 국가대표팀 감독의 기록(58호)을 넘어섰다.

지난 2010년 시리아와 국가대표팀 친선경기에서 데뷔한 손흥민은 지난 2011년 1월 18일 카타르에서 열린 인도와 2011 카타르 아시안컵 조발리그 C조전에서 A매치 데뷔골을 터뜨렸다. A매치 데뷔 이후 3경기 만에 데뷔골을 기록한 손흥민은 이후 아시안컵, 월드컵 등 여러 경기를 거치며 한국 공격을 책임졌다.

A매치 데뷔 16년 만인 지난달 28일 손흥민은 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와 평가전에서 0-4로 뒤진 후반 27분 이강인이 오른쪽 측면에서 넘긴 크로스를 받아 살짝 방향을 바꿨다. 58호골을 기록한 손흥민은 지난 2일 울산 문수구장에서 열린 베네수엘라와 A매치 친선전에서 59호골을 노렸지만, 기회를 잡지 못했다.

[서울=뉴스핌] 한국 축구 대표팀 주장 손흥민(LAFC). [사진=로이터] 2026.10.02 football1229@newspim.com

아쉬움은 잠시, 이날 손흥민은 경기 초반 골을 터트리며 한국 축구의 A매치 남자 선수 최다 득점을 새로 썼다. 손흥민은 이날까지 151경기 출전으로 국내 남자 A매치 최다 출전 단독 1위도 지키고 있다.

한편 한국 A매치 역대 최다 출전, 득점 기록을 가진 선수는 지소연으로, 지금까지 A매치 182경기 76호골을 기록했다.

willowdy@newspim.com