민형배 전남광주시장, 통합 100일 '산업 대전환' 전략 제시

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양자클러스터·이차전지 특화단지 연계해 미래산업 성장축 확대

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 반도체를 중심으로 양자와 이차전지 등 첨단산업을 결집해 대한민국 산업지도를 바꾸는 대전환에 나선다.

민형배 전남광주통합특별시장은 2일 여수에서 열린 미래산업 포럼 특별강연에서 통합 출범 100일을 맞아 권역별 산업 기반을 연계한 미래 성장 전략을 제시했다고 밝혔다.

민 시장은 이날 '대한민국 산업지도를 바꾸는 통합특별시 100일'을 주제로 한 강연에서 광주 반도체와 동부권 소재·부품, 서부권 재생에너지를 연결하는 '반도체 트라이앵글' 구상을 공개했다.

민형배 전남광주통합특별시장이 2일 여수 소노캄 그랜드볼룸에서 열린 2026 미래포럼에서 '대한민국 산업지도를 바꾸는 통합특별시 100일!'을 주제로 특별강연을 하고 있다. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.02 ej7648@newspim.com

그는 "반도체는 팹 하나만 세운다고 완성되는 산업이 아니다"며 "광주에서 반도체를 만들고 동부권에서 소재·부품을 공급하며 서부권 재생에너지로 전력을 뒷받침하는 전남광주만의 산업 생태계를 만들겠다"고 강조했다.

호남권 반도체 클러스터는 광주 군공항 부지 확정과 국가산단 후보지 지정, 예비사업시행자 지정, 전력공급 협약 등 후속 절차를 밟고 있다. 2028년 팹 준공과 2030년 생산을 목표로 사업을 추진 중이다.

미래산업 기반도 확대되고 있다. 전남광주는 지난 9월 1일 차세대 인공지능으로 불리는 국가 양자클러스터에 선정된 데 이어 30일 광양만권이 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지로 지정됐다.

이날 포럼은 'AI 시대, 통합의 힘으로 새로운 성장의 길을 열다'를 주제로 열렸으며 민 시장과 서영학 여수시장, 박성현 광양시장, 지역 국회의원, 산업·경제계 관계자와 시민 등 200여 명이 참석했다.

민 시장은 "통합은 행정구역을 키우는 데 그치지 않고 산업과 인재, 기술과 자원을 하나로 묶어 대한민국 산업의 새로운 판을 만드는 것"이라며 "통합의 성과와 혜택이 시민의 삶으로 돌아가도록 성공모델을 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com