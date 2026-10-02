한국타이어, 美타임 '세계 최고의 기업' 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 미국 시사주간지 타임이 선정한 '2026 세계 최고의 기업'에 이름을 올렸다.

한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관[사진=한국앤컴퍼니그룹]

한국타이어는 타임과 글로벌 시장조사기관 스태티스타가 공동 선정하는 '2026 세계 최고의 기업'에 선정됐다고 2일 밝혔다.

타임과 스태티스타는 임직원 만족도와 최근 3년간 기업 성장률, 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 지표 등을 종합 평가해 매년 세계 1000개 기업을 선정한다.

한국타이어는 2025년 타이어 부문 매출 10조3186억원을 기록하며 창사 이래 처음으로 연간 매출 10조원을 넘어섰다. 프리미엄 제품 판매 확대 등을 바탕으로 최근 3년간 실적 성장세를 이어갔다.

지속가능경영 분야에서는 지난 2월 헝가리공장의 재생에너지 장기 전력구매계약(PPA)을 체결했다. 국제 인증제도 'ISCC PLUS' 인증 생산거점도 금산·대전·헝가리·중국 가흥 등 4개 공장으로 확대했다.

한국타이어는 2050년 탄소중립을 목표로 재생에너지와 지속가능 원료 적용을 확대하는 등 ESG 경영을 이어갈 계획이다.

chanw@newspim.com