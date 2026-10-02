삼성중공업, LNG운반선 2척 6722억원 수주…올해 20척 달성

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 액화천연가스(LNG) 운반선 2척을 추가 수주하며 올해 LNG운반선 수주량을 20척으로 늘렸다.

삼성중공업이 건조한 LNG 운반선. [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 아시아 지역 선주와 LNG운반선 2척에 대한 6722억원 규모의 건조계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 선박은 오는 2029년 5월까지 인도할 예정이다.

이번 계약으로 삼성중공업의 올해 상선 부문 수주액은 80억달러로 늘었다. 연간 상선 수주 목표인 57억달러의 140%에 해당한다.

선종별로는 LNG-FSRU 1척을 포함한 LNG운반선 20척을 비롯해 에탄운반선 2척, 가스운반선 6척, 컨테이너선 4척, 원유운반선 14척 등 총 46척을 수주했다.

FLNG 2기 등 해양 부문 44억달러까지 더하면 올해 누적 수주액은 124억달러로 연간 목표 139억달러의 89%를 달성했다.

삼성중공업은 거제조선소 제3도크와 디지털·AI·로봇 전환을 통한 스마트 조선소 구축을 바탕으로 LNG선 생산 효율과 건조 경쟁력을 높인다는 계획이다.

chanw@newspim.com