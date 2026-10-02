디티앤씨알오, 한국혁신의약품컨소시엄과 신약개발 지원 업무협약

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비임상·임상·인허가 연계 지원 역량 강화

AI 임상의사결정·가상임상 공동연구 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 임상시험수탁기관(CRO) 디티앤씨알오가 제약·바이오 기업과 의료기관과의 협력을 확대하며 신약개발 전주기 지원 역량 강화에 나선다.

2일 디티앤씨알오에 따르면 회사는 최근 한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo재단)과 제약·바이오 창업기업의 신약개발 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 유망 창업기업을 발굴하고 비임상시험과 임상시험, 인허가 등 신약개발 과정에 필요한 전문 서비스를 연계해 지원할 계획이다.

디티앤씨알오 로고. [사진=디티앤씨알오]

디티앤씨알오는 앞서 고려대학교 구로병원과도 업무협약을 체결했다. 양측은 인공지능(AI) 기반 임상 의사결정지원시스템(AI-CDSS)과 가상임상시험 등 디지털 기술을 활용한 임상 연구 및 공동 연구개발 분야에서 협력을 추진하고 있다.

디티앤씨알오는 비임상시험부터 임상시험, 인허가 컨설팅까지 신약개발 과정에 필요한 서비스를 연계해 제공하는 CRO다. 최근 외부 전문기관과의 협업을 통해 지원 범위를 넓히고 있다.

디티앤씨알오 관계자는 "신약개발 과정에서 다양한 전문기관과의 협력이 중요해지고 있다"며 "산업계와 의료기관 등과의 협력을 바탕으로 국내 제약·바이오 기업이 보다 효율적으로 신약개발을 추진할 수 있도록 지원 역량을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

winter1004@newspim.com