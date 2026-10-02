전남광주특별시, 전남도청 열린노조 '인사 논란' 정면 반박

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"승진·인사배치 종합심사…전남 인사권 박탈 주장 사실과 달라"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 전남도청 열린노조의 인사 운영 비판에 대해 승진 심사와 청사별 인사권 배분은 관련 규정과 절차에 따라 이뤄졌다며 반박했다.

전남광주특별시는 2일 전남도청 열린노조의 '민형배, 원칙 없는 밀실 인사 당장 중단하라'는 전날 뉴스핌 보도와 관련해 '전남 열린노조 주장사항 검토' 자료를 보내와 4급 승진과 근무지 이동자 실적가점, 광주청사 인사총괄 기능 배치 등 주요 쟁점에 대한 입장을 밝혔다.

전남광주통합특별시청 표지석. [사진=조은정 기자]

4급 서기관 승진을 둘러싼 논란에는 과장급 직무대행 경력이 승진을 보장하거나 우선순위를 결정하는 기준은 아니라고 선을 그었다. 승진후보자명부상 임용 범위에 포함된 공무원을 대상으로 인사위원회 사전심의를 거쳐 업무성과와 직무수행능력, 조직 기여도 등을 종합적으로 평가했다는 설명이다.

근무지 이동자 실적가점은 통합특별시 출범에 따른 직원들의 생활여건 변화와 근무 부담을 고려한 보완책이라고 강조했다. 3개 청사 체제에서 인력 이동과 균형 배치가 불가피한 만큼 자발적인 인사교류를 유도할 필요가 있다는 취지다.

특별시는 인사·복지부서와 3개 공무원 노조가 참여하는 노사협의체에서 관련 방안을 공유했다며 향후 노조와 직원들의 의견을 수렴해 제도를 보완하겠다고 밝혔다.

광주청사의 인사총괄 기능이 '우회적인 전남 인사권 박탈'이라는 주장에도 반박했다. 통합 인사운영의 일관성을 위해 인사는 광주청사가 총괄하고 조직·예산은 전남청사가 맡도록 역할을 나눴다는 것이다.

특히 관련 시행규칙에 광주청사 인사정책관이 인사기획과 인사제도, 채용·교육, 인력수급 등을 총괄하되 전남 인사기획관과 협의·조정하도록 명시돼 있다고 설명했다.

아울러 통합 전 근무성적평정이 소멸되는 3년간은 기존 승진심의 명부를 기준으로 광주와 전남을 분리해 승진심사를 운영할 계획이라고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com