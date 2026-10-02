김윤혜, '너 말고 다른 연애' 특별출연…이민재 첫사랑 된다

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김윤혜가 '너 말고 다른 연애'에 특별출연해 이민재의 첫사랑으로 변신한다.

김윤혜는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' '백보라' 역으로 나선다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김윤혜. [사진=제이와이드컴퍼니] 2026.10.02 moonddo00@newspim.com

극 중 김윤혜는 이미도(안은진)의 동생인 이완도(이민재)의 첫사랑 백보라를 연기한다. 과거 촉망받는 다이빙 선수였던 이완도의 시간을 멈추게 한 인물로, 두 사람의 사연에 궁금증이 고조된다.

특히, 김윤혜는 섬세한 감정 연기로 인물의 서사에 몰입도를 높일 전망이다. 눈빛, 표정, 말투에 이르기까지, 김윤혜만의 디테일이 살아 있는 연기로 특별출연 그 이상의 존재감을 보여줄 것으로 기대된다.

김윤혜는 최근 tvN '정년이', SBS '나의 완벽한 비서' 등 잇단 작품에서 활약하며 탄탄한 연기력을 인정받았다. 매 작품 복합적인 인물의 감정을 세밀하게 포착해 자신만의 뚜렷한 색깔로 풀어낸 김윤혜가 '너 말고 다른 연애'에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중된다.

한편, 김윤혜가 특별출연하는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 방송된다.

moonddo00@newspim.com