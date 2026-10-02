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함영주 하나금융 회장 "청라 헤드쿼터 오픈, 새로운 100년 열겠다"

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  • 하나금융그룹은 2일 인천 청라 헤드쿼터 오프닝 행사를 열었다.
  • 박찬대 시장과 함영주 회장은 청라 시대 개막과 100년 동행을 강조했다.
  • 청라 헤드쿼터는 약 4000명 금융·IT 인력이 근무하는 새 본사다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2012년부터 추진한 하나금융타운 프로젝트 15년 만에 완성

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 2일 인천 청라국제도시에 새로운 본사 청라 헤드쿼터 오프닝 행사를 개최했다. 

'하나의 진심, 함께 여는 미래'를 주제로 열린 이날 행사에는 박찬대 인천광역시장과 함영주 하나금융그룹 회장 등 주요 내ㆍ외빈과 그룹 임직원들이 참석해 하나금융타운의 완성과 청라 헤드쿼터 출발을 진심으로 축하했다.

본행사에 앞서 청라 헤드쿼터 앞 글로벌필드에서 '열쇠 세리머니'를 갖고 하나금융그룹 청라시대의 개막을 공식 선포했다. 지난 15년간 이어온 하나금융타운의 대장정을 마무리하고, 청라에서 새로운 100년의 문을 연다는 의미를 담았다.

하나금융그룹 청라 헤드쿼터 전경. [사진= 하나금융그룹]

이날 행사에서 박찬대 인천광역시장은 축사를 통해 "15년간 이어온 투자유치 노력이 하나금융타운의 완성으로 결실을 맺게 돼 감회가 새롭다"며 "금융 환경과 경제 사정이 여러 번 바뀌는 동안에도 하나금융은 약속을 지키며 한 걸음씩 청라에 뿌리를 내렸다. 이제 하나금융은 인천 기업"이라고 밝혔다.

이어 "금융과 데이터, AI가 만나는 산업이 청라에서 자랄 수 있도록 함께 길을 찾고, 그 결실이 지역의 중소기업과 소상공인에게도 고루 돌아갈 수 있도록 세심히 살피겠다. 인천시와 하나금융그룹이 하나 되어 새로운 동행 100년을 만들어가길 기대한다"고 덧붙였다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "청라 헤드쿼터 오픈은 하나금융타운 대장정의 결실이자, 전 그룹사와 임직원의 역량을 하나의 방향으로 모으는 대전환의 출발점이다"며, "과감한 도전과 끊임없는 혁신을 통해 하나금융그룹의 새로운 100년을 힘차게 열겠다"고 밝혔다.

아울러, 함 회장은 "인천이 가진 글로벌 도시로서의 힘과 하나금융그룹이 쌓아온 금융 전문성을 바탕으로 새로운 금융의 길을 열어 가겠다"며, "인천의 민생과 미래산업, 투자 정책에 금융을 촘촘히 연결하고 지역 경제의 성장을 뒷받침하는 지역금융 파트너로서 함께 하겠다"고 인천과의 동행을 강조했다.

청라 헤드쿼터는 2012년부터 '하나금융타운' 프로젝트로 추진됐다. 지하 7층~지상 15층, 연면적 약 12만8000㎡ 규모로 조성됐다. 올해 9월부터 하나금융지주와 주요 10개 관계사 임직원 약 2200명이 순차적으로 이전하고 있으며, 기존 통합데이터센터 근무 인력을 포함해 약 4000명의 금융·IT 인력이 근무하게 된다.

romeok@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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