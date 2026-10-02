업비트, AI로 시장 데이터·뉴스 분석 서비스 확대

가격 변동 배경 설명하는 'AI 시황 리포트'와 '업트레이스' 출시

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 시장 데이터와 뉴스를 AI로 분석해 가격 변동 배경을 설명하는 서비스를 출시했다고 2일 밝혔다.

새로운 서비스는 두 가지다. 'AI 시황 리포트'는 업비트 데이터랩의 시장 데이터와 뉴스를 종합 분석해 시장 현황을 90초 이내의 영상으로 제공한다. 업비트 종합지수, 주요 자산 시세, 상승·하락 자산, 시장 심리 지표 등을 바탕으로 시장 전반의 움직임을 파악할 수 있도록 구성했다. AI가 시세와 시장 영향도를 토대로 주요

[자료= 업비트]

이슈를 선별해 핵심 내용을 정리한다. 평일 오전 10시 업비트 데이터랩과 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

'업트레이스'는 개별 디지털자산의 시세 데이터와 관련 뉴스를 추적·분석해 가격 변동에 영향을 미친 주요 요인을 제공한다. 이용자는 자산의 가격 흐름과 함께 해당 시점의 관련 뉴스와 AI 분석 내용을 확인할 수 있다. 업비트 데이터랩 개별 자산 페이지의 차트에 표시된 다이아몬드 아이콘을 클릭하면 해당 시점의 가격 변동에 대한 AI 분석 내용을 볼 수 있다.

기존 'AI 뉴스 브리핑'도 개편했다. '실시간 이슈'는 시장에서 새롭게 발생한 이슈를 빠르게 전달하는 데 초점을 맞췄으며, AI가 디지털자산 관련 뉴스를 이슈별로 분류하고 중요도에 따라 세분화한다. '토픽 NOW'는 여러 뉴스에 흩어진 관련 이슈를 하나의 주제로 묶어 시장의 주요 흐름을 살펴볼 수 있도록 구성했으며, 각 토픽의 핵심 내용을 3개 문단 이내로 요약하고 이슈 발생부터 현재까지 주요 전개 과정을 함께 제공한다.

김대현 두나무 최고데이터책임자는 "디지털자산 시장은 24시간 움직이는 만큼 방대한 데이터와 뉴스를 이용자가 직접 확인하고 해석하는 데 어려움이 있을 수 있다"며 "AI를 활용해 복잡한 시장 정보를 보다 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 환경을 만들어 나가도록 관련 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com