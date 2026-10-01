[프로야구] 한화, '제 38회 한화기차지 초중고 야구대회' 개최…역대 최다 참가 규모

AI 핵심 요약beta
- 한화가 1일 제38회 한화기차지 초중고 야구대회를 열었다.
- 대회는 1986년 시작돼 올해 38회째를 맞았다.
- 대전·충청 등 40개 팀이 참가해 역대 최다였다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화가 아마추어 야구 발전을 위한 야구대회를 개최한다.
한화는 "1일 '제38회 한화기차지 초·중·고 야구대회'를 개최한다"고 밝혔다.
한화기차지 야구대회는 아마추어 야구 발전과 연고 지역 야구 저변 확대를 위해 1986년 구단 창단과 함께 시작돼 올해로 38회를 맞았다.
대전광역시야구소프트볼협회가 주최하는 이번 대회에는 초등부 13팀, 중등부 17팀, 고등부 10팀으로 구성된 대전, 충북·충남, 세종, 강원 야구소프트볼협회 소속 40개 팀이 참가한다. 이는 대회 역대 최다 참가 규모다.
대회는 초등부가 1일부터 4일까지, 중·고등부가 오는 26일부터 다음달 1일까지 열린다. 모든 경기는 대전 한밭야구장에서 토너먼트 방식으로 진행된다.
모든 참가팀에게는 공인구가 지급되며, 우승 및 준우승팀에는 공인구가 추가로 제공된다. 또한 초·중·고 각 부별로 12개의 개인상이 수여된다.
초등부와 중등부 MVP 선수에게는 다음 해 열리는 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전에서 시구·시타에 나설 기회가 주어진다.
한화기차지 대회는 감독상만 시상하는 타 대회와 달리, 선수들과 가장 가까이에서 함께하는 코치들의 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전하기 위해 지난 2024년부터 코치상도 시상하고 있다.
한화는 "4회째 이어오고 있는 고교 VS 대학 올스타전을 비롯해, 한화기차지 초·중·고 야구대회를 통해 학생야구 인프라 확대에 노력 중이다. 앞으로도 다양한 방식의 아마추어 야구 발전에 지원 활동을 해나갈 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com