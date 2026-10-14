[거인의어깨 입시컨설팅] 수능 컨디션 관리와 멘탈 전략

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

아침과 저녁으로 불어오는 공기가 제법 선선해지고 대지가 차분해지는 이맘때쯤이면, 전국의 모든 수험생들은 각자의 위치에서 마지막 남은 에너지를 쥐어짜며 최종 스퍼트를 올리게 된다.

대학수학능력시험은 한국교육과정평가원 주관으로 매년 11월 둘째 주 목요일에 일제히 치러지며, 2027학년도 수능 역시 정해진 시각에 맞춰 어김없이 다가오고 있다.

수능 당일은 오전 08시 10분까지 반드시 고사장 입실을 완료해야 하며, 08시 40분 1교시 국어 영역을 시작으로 숨 가쁘게 대장정의 문이 열린다. 3교시 영어를 마치고 나면 오후 2시 20분이 되고, 이어지는 4교시 한국사와 사회·과학 탐구 영역을 거쳐 5교시 제2외국어 및 한문 선택자의 경우 오후 5시 45분이 되어서야 비로소 모든 시험이 완전히 종료되는 기나긴 여정이다.

이처럼 하루 종일 고도의 집중력을 유지해야 하는 수능의 특성상, 가장 먼저 철저하게 관리해야 할 부분은 바로 '생체 시계의 리듬'이다. 평소에 늦은 밤까지 책상에 앉아 공부하던 올빼미형 생활 패턴을 유지하다가 시험 당일 갑자기 이른 아침에 기상하려고 하면 뇌의 각성 상태가 떨어져 치명적인 실수를 유발할 수 있다. 따라서 지금부터는 기상 시각을 실제 시험일 기준보다 최소 2시간 이상 앞당겨 단단히 고정해야 한다. 우리의 뇌는 잠에서 깬 직후 곧바로 최고조의 집중력을 발휘하지 못하며, 일정 시간이 경과해야 주의 집중이 안정화되는 생물학적 특성을 지닌다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 식사, 수분, 그리고 카페인의 원칙

수능 당일의 컨디션을 좌우하는 또 하나의 거대한 축은 바로 식단과 수분 섭취다. 시험 당일 아침 식사는 위에 전혀 부담을 주지 않는 가벼운 탄수화물과 단백질 조합, 예를 들어 따뜻한 밥이나 빵에 계란, 두부, 요거트 등을 곁들여 소량이라도 반드시 섭취하는 것이 좋다. 평소 아침을 거르는 습관이 있던 학생이라도 지금부터 매일 아침 간단하게 무언가를 섭취하는 습관을 들여야 시험 당일 위장의 돌발적인 불편함이나 쓰린 속을 막을 수 있다.

점심시간 도시락 메뉴 역시 절대 과식을 금해야 하며, 자신이 평소에 자주 먹던 익숙하고 소화가 편안한 구성을 택해야 한다. 기름지거나 튀긴 음식은 오후 시간대 극심한 졸음과 소화 불량을 유발하므로 무조건 피해야 한다. 수분 섭취는 한꺼번에 많은 양을 벌컥벌컥 마시는 대신, 쉬는 시간마다 물이나 무가당 차를 2~3모금씩 '자주, 그러나 소량으로' 마시는 것이 갈증 해소와 집중력 유지에 훨씬 유리하다.

카페인 섭취 역시 평소 자신이 마시던 용량과 종류를 넘어서지 않아야 한다. 긴장 완화를 위해 평소에 먹지 않던 청심환이나 신경 안정제, 혹은 고카페인 에너지 음료를 시험 당일에 갑자기 복용했다가는 체질적 반응으로 인해 가슴이 두근거리거나 오히려 집중력이 흐려지는 부작용을 겪을 수 있다. 따라서 시험을 앞둔 시기에는 새롭거나 검증되지 않은 음료나 건강보조제를 절대 멀리해야 한다. 간단한 간식으로는 혈당의 급격한 롤러코스터 현상을 막아주는 바나나, 방울토마토, 견과류, 혹은 초콜릿이나 에너지바 정도의 가벼운 구성을 준비하는 것이 가장 현명하다.

지난달 29일부터 30일까지 경기 화성시 소재 연수원에서 국민참여위원회 미래대입제도 숙의토론이 진행됐다. [사진=국가교육위원회]

◆ 시험장 시나리오 리허설과 돌발 상황 대응 루틴

실제 시험장에서 마주할 수 있는 온갖 변수와 긴장감을 이겨내기 위해서는 머릿속으로 완벽한 리허설을 거쳐야 한다. 전날 밤 잠자리에 들기 전부터 시험이 끝나는 5교시 종료 시점까지의 모든 장면에 비디오를 돌리듯 머릿속으로 생생하게 '재생'해 보는 훈련이 필요하다.

'눈을 떠서 세수를 하고, 가벼운 아침을 먹은 뒤 집을 나서 정해진 시각에 고사장 입실 마감인 08시 10분에 무사히 도착하는 과정', 그리고 '1교시 국어 영역을 시작으로 쉬는 시간에 가볍게 목을 축이고 수학 영역을 치른 뒤, 점심을 먹고 영어 영역을 거쳐 4교시 한국사와 탐구, 그리고 5교시 제2외국어까지 차례대로 완주하는 흐름'을 끊임없이 시뮬레이션해야 한다.

아울러 시험 도중 반드시 마주하게 될 돌발 상황에 대한 대응책도 미리 마련해 두어야 한다. "풀리지 않는 초고난도 문항을 만났을 때", "답안 마킹 실수를 감지했을 때", 혹은 "고사장의 심각한 소음이나 한기, 혹은 목마름 등의 환경적 변수"를 마주했을 때 자신이 취해야 할 구체적인 대처 멘트와 행동 요령을 미리 정해두면 시험장 안에서 엄습해 오는 불안감을 획기적으로 낮출 수 있다.

◆ 철저한 책가방 체크리스트와 준비물 점검

시험 전날 밤, 허겁지겁 가방을 꾸리다가 필수 준비물을 빠뜨리는 실수를 범하지 않도록 사전에 리스트를 작성해 꼼꼼히 점검해야 한다.

1. 필수 지참물: 수험표, 본인임을 증명할 수 있는 신분증, 검은색 컴퓨터용 사인펜과 샤프심(혹은 연필 여유분), 지우개, 허용된 범위 내의 수정테이프, 그리고 스마트 기능이나 알람이 전혀 없는 순수 아날로그시계.

2. 보온 및 의복: 교실 내의 극심한 냉난방기 가동이나 자리 위치에 따른 온도 변동에 유연하게 대처할 수 있도록 얇은 보온성 의류를 2~3겹 겹쳐 입는 레이어드 룩을 준비하고, 고사장 지침에 따라 무릎담요 등을 챙긴다.

3. 의료 및 보건: 평소에 복용하던 개인 상비약이나 소화제, 진통제 등을 구비하되, 앞서 강조했듯 생면부지의 새 약은 절대 사용하지 않는다.

4. 간식 및 수분: 한 입에 먹기 좋은 소포장 간식과 500mL 이하의 물이나 무가당 차 1병.

5. 이동 동선: 고사장의 정확한 위치, 대중교통 및 도보 이동 동선, 입실 시각을 전날 미리 확인하여 당일 아침 허둥지둥하는 일이 없도록 한다.

지난 2025년 12월 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 장시간 착석에 대비한 자세와 근골격계 관리

오전 8시대부터 해가 질 무렵인 오후 5시대까지 하루 종일 딱딱한 의자에 꼲꼲하게 앉아 시험을 치르는 과정은 허리, 목, 엉덩이 근육에 엄청난 신체적 부담을 가중시킨다. 책상에 앉을 때는 엉덩이를 의자 깊숙이 집어넣고 허리를 등받이에 바짝 밀착시켜 바른 자세를 유지해야 하며, 무심코 다리를 꼬는 버릇은 혈액순환을 방해하고 골반을 틀어지게 하므로 절대 금물이다. 쉬는 시간마다 간단한 스트레칭을 통해 몸을 풀어주어야 한다.

의자에 앉은 상태로 상체를 좌우로 천천히 비틀어 10초간 유지하거나, 자리에서 일어나 상체를 가볍게 숙여 허리와 다리 뒤쪽을 10~15초간 늘려주는 동작을 2~3회 반복한다. 또한 어깨에 불필요한 힘을 뺀 채 고개를 좌우로 부드럽게 기울여 굳은 근육을 이완시켜 주는 것이 피로 누적을 막는 비결이다.

◆ 마지막 일주일의 학습, 새로운 지식이 아닌 '실전 회로' 가동

수능을 코앞에 둔 마지막 일주일 동안은 새로운 참고서를 펼쳐 들거나 방대한 이론을 새로 파고들 시기가 아니다. 이때는 과목별로 자신이 지금까지 치렀던 모의고사에서 자주 틀렸던 '오답 패턴 문제'들만 따로 모아둔 오답 노트를 하루에 최소 2회독 이상 반복하는 것이 훨씬 유익하다.

국어, 수학, 영어 각 파트별로 자신이 반드시 지켜야 할 '시간 컷 라인'을 작은 메모지에 적어 책상 상단이나 수험표 뒷면에 고정해 두고 실전 감각을 체화해야 한다. 마킹 방식 역시 문항마다 바로 마킹할 것인지, 아니면 특정 구간을 묶어서 일괄 마킹할 것인지 자신만의 루틴을 확정하고, 지난 6월과 9월 모의평가에서 가장 안정적인 결과를 가져다주었던 방식을 끝까지 고수해야 한다. 탐구 영역의 경우 1과목이 끝난 직후 2분간의 답안지 회수 및 문제지 재배부 과정에서 멘탈이 흔들리지 않도록 1과목의 여운을 완전히 끊어내고 2과목에 곧바로 몰입하는 흐름을 머릿속으로 무한 반복해야 한다.

◆ 수능 당일 최종 운영 매뉴얼

06:00~06:30: 기상 직후 가벼운 스트레칭으로 몸을 깨우고 미온수 한 컵으로 장운동을 돕는다.

06:40: 평소에 길들여진 익숙한 메뉴로 소량의 아침 식사를 마친다.

07:00~07:15: 여유 있게 집을 나서 고사장으로 향한다.

07:40: 고사장 도착 후 교실 위치를 확인하고 화장실 동선을 미리 파악해 둔다.

08:10: 입실 마감 시각 전 입실 완료 — 모든 전자기기는 전원을 완전히 끄고 감독관에게 제출한다.

08:40~10:00: 1교시 국어 영역 응시 → 쉬는 시간 가볍게 목을 축이며 다음 과목을 준비한다.

10:30~12:10: 2교시 수학 영역 응시 → 50분간의 점심시간, 가볍고 소화 잘 되는 도시락으로 과식 금지.

13:10~14:20: 3교시 영어 영역 응시.

14:50~16:37: 4교시 한국사 및 탐구 영역(2과목 분할 진행 시간표 엄수).

17:05~17:45: 5교시 제2외국어 및 한문(선택자 해당) 응시 후 최종 퇴실.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 작성하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

◆ 실력과 컨디션, 그리고 루틴의 결합이 합격을 만든다!

대학수학능력시험은 기본적으로 고등학교 3년 동안 갈고닦은 학업 실력을 겨루는 냉정한 시험이지만, 그 실력을 온전히 밖으로 꺼내어 발휘하게 만드는 기술은 다름 아닌 '컨디션 관리'와 '철저한 루틴'이다. 오전 8시 10분 입실과 8시 40분 국어 시작으로 이어져 오후 5시대가 되어서야 끝나는 이 기나긴 장거리 집중 싸움에서 승리하는 비결은 별다른 데 있지 않다. "평소처럼 먹고, 평소처럼 생각하며, 평소처럼 푼다"는 묵직한 원칙을 지키는 것이다.

시험 전날 밤, 가방을 차분히 미리 꾸려두고 수험표와 신분증, 문구류, 보온 레이어, 비상 간식과 물을 완벽하게 세팅하자. 그리고 아침 기상부터 고사장 입실, 그리고 5교시 마감에 이르기까지 나만의 완벽한 시나리오를 완성해 두어야 한다. 수능 시험장에서는 단 한 끗의 미세한 컨디션 차이가 표준점수의 당락을 가르고, 결국 대학의 합격증을 갈라놓는다. 마지막 일주일, 당신이 지켜온 그 단단한 루틴이 곧 당신의 최종 점수가 될 것이다. 마지막 결승선을 통과하는 그 순간까지 흔들리지 않고 중심을 잡는 수험생만이 최고의 영광을 거머쥘 수 있다.