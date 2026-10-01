한국농어촌공사, '농지 전수조사 설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 농어촌공사는 1일 목포무안신안지사서 설명회를 열었다.
- 윤소하 상임감사가 농지 전수조사 추진 상황을 설명했다.
- 공사는 농업인 소통을 강화해 조사 협조를 뒷받침하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사는 1일 공사 목포무안신안지사에서 관내 농민단체 등 지역 농업인이 참석한 가운데 '농지 전수조사 현장 설명회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회는 윤소하 상임감사가 직접 현장을 방문해 농지 전수조사 추진 상황과 주요 내용을 설명하고 농업인의 현장 의견과 애로 사항을 청취하기 위해 마련됐다.
윤소하 상임감사는 현정부에서 추진 중인 농지 전수조사에 대해 "법 위반 농지를 찾아 모두 처분하기 위한 것이 아니라 투기 목적으로 농지를 취득하거나 이용하는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 필요한 조치를 하는 것"이라고 설명했다.
그는 "정확한 농지 이용 실태 파악을 바탕으로 농지제도 개선과 농업 생산성 향상, 농업의 세대 전환 등 미래 농업을 위한 정책 기반을 마련하는 데 목적이 있다"고 말했다.
이어 "농지 전수조사가 현장의 신뢰를 바탕으로 차질 없이 추진 될 수 있도록 농업인과의 소통을 지속적으로 강화하겠다"며 "정부의 농정 취지가 현장에 제대로 전달되고 충실히 이행될 수 있도록 공사에서도 필요한 행정적 지원과 협조를 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com