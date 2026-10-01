LH 용인 반도체 국가산단 공정 가속화 방안 발표

AI 핵심 요약beta
- LH가 1일 용인 반도체 국가산단 1공구 사업자를 선정했다
- LH는 2028년 반도체 팹 1호기 착공 목표로 공정을 앞당겼다
- 10월 중 우선구역 착공해 산단 조기 완성에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 용인 반도체 국가산단 1공구 조성공사의 사업자 선정을 완료하고 '2028년까지 반도체 팹(Fab) 1호기 착공' 목표를 달성하기 위한 공정 가속화 방안을 발표했다.
1일 LH 경기남부지역본부에 따르면 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지는 경기도 용인시 처인구 일원 약 778만㎡ 부지에 반도체 공장 6기와 소재·부품·장비 기업, 발전 시설 3기, 산업용 가스 공급시설 등이 들어서는 첨단시스템반도체 생태계 집적단지로, 정부 3대 메가프로젝트의 핵심 사업으로 꼽힌다.
LH는 지난 7월 이성훈 LH 사장 취임 이후 '용인국가산단 조성사업 조기 완성'을 목표로 CEO 주재 주간 단위 점검을 통해 행정 기간 단축과 사업 절차 병행을 추진하며 사업 속도를 끌어올렸다.
그 결과, 사유지 전체 면적의 99%(협의취득 완료 43%, 수용재결 신청 56%)에 대한 보상 절차를 마쳤으며 지난 9월부터 벌목 공사, 문화재 조사, 지장물 철거 등 착공 전 사전 공사에 착수해 부지 조성을 위한 기반을 조기에 마련했다.
특히 LH는 '2028년까지 반도체 팹(Fab) 1호기 착공' 목표를 달성하기 위해 지난 7월 17일, 1호기 부지가 포함된 면적 345만㎡, 추정 공사비 1조 860억 원 규모의 1공구 공사를 발주했다.
시공책임형 CM에 패스트트랙을 접목한 발주 방식을 적용함과 동시에, 심사 절차별 소요 기간을 대폭 단축해 9월 23일 개찰을 완료했으며, 대우건설 컨소시엄이 낙찰 적격자로 최종 선정됐다.
LH는 후속 절차를 거쳐 10월 중순 대우건설 컨소시엄과 시공계약을 체결하고 당초 계획보다 2개월 앞당겨 10월 중 우선구역 착공에 들어갈 예정이다.
용인 반도체 국가산단은 여의도 매립량의 6배에 달하는 약 5000만 톤의 토사와 암반을 다뤄야 하는 대규모 발파 현장인 만큼, LH는 발파 효율성을 극대화해 공사 기간을 대폭 단축하는 한편, 첨단 스마트 기술을 투입해 현장 안전관리에도 만전을 기한다는 방침이다.
이성훈 LH 사장은 "국가적 과업인 반도체 국가산단 조기 조성을 위해 기존의 업무 관행에서 벗어나 선후 절차를 과감히 병행하는 등의 규범 파괴적 혁신을 적극 추진하며 사업 추진에 탄력을 더하고 있다"며 "정부의 3대 메가프로젝트 성공적 완수를 차질없이 뒷받침할 수 있도록 사업자, 관계기관 등과 긴밀히 협력해 산단 조성을 조기에 완료해 낼 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com