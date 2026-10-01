창원시, 진해아트홀과 도서관 개관…새 복합문화 거점

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 1일 진해아트홀·도서관 개관식을 열었다
- 진해아트홀은 600석 공연장과 전시실을 갖췄다
- 창원시는 공연·독서·체험 복합문화거점으로 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 공연·전시·독서·체험을 한자리에서 즐기는 경남 진해의 새로운 복합문화거점이 조성됐다.
창원시는 1일 진해구 풍호동 충장로 653 일원에서 진해아트홀과 진해아트홀도서관 개관식을 개최했다고 밝혔다.
진해아트홀은 지하 1층, 지상 5층, 연면적 8177.34㎡ 규모다. 600석 규모의 공연장과 전시실을 갖춰 공연과 전시를 함께 운영할 수 있도록 조성됐다.
진해아트홀도서관은 지하 1층, 지상 4층, 연면적 4539.61㎡ 규모로 건립됐다. 문화강좌를 위한 강의실과 유아·어린이자료실, 종합자료실, 디지털미디어공간 등이 들어섰다.
창원시는 두 시설을 연계해 공연과 전시, 독서, 교육, 체험 프로그램을 운영할 계획이다. 이를 통해 진해지역 문화예술 기반을 확충하고 시민의 문화시설 접근성을 높인다는 방침이다.
강기윤 시장은 "진해아트홀과 진해아트홀도서관이 시민들이 일상에서 문화예술과 책을 만나고 배우는 공간으로 자리 잡기를 기대한다"며 "지역 예술인과 시민이 함께 만드는 진해의 문화거점으로 발전시키겠다"고 말했다.
진해아트홀은 이날 오후 7시 30분 개관 기념 특별공연을 연다. 이어 연말까지 개관 기념 축제 '페스타'를 운영할 예정이다.
news2349@newspim.com