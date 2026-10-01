포천시, '제24회 포천시민의 날' 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 11일 포천종합운동장서 시민의 날 행사를 연다.
- 타종식·체육행사·공연·체험으로 시민 화합을 다진다.
- 드론쇼와 시민대상 시상으로 행사의 피날레를 장식한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 오는 11일 포천종합운동장 일원에서 '제24회 포천시민의 날' 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.
'시민과 함께 더 큰 행복, 프라이드 포천!'을 표어로 열리는 이번 행사는 시민 참여형 프로그램과 다양한 공연을 통해 시민의 자긍심을 높이고 화합을 다지는 자리로 마련됐다. 행사는 오전 8시 30분 청성역사공원 반월각에서 열리는 시민대종 타종식으로 시작해 이후 포천종합운동장과 종목별 경기장에서는 축구, 씨름, 단체줄넘기 등 읍면동 체육행사가 진행된다.
14개 읍면동 주민자치센터 수강생들이 참여하는 주민자치 어울림한마당도 마련된다. 주민들이 그동안 갈고닦은 기량을 선보이며 시민들과 함께 소통하는 시간을 가질 예정이다.
낮 시간에는 프로게이머 '에프엔 포천'과 함께하는 이(e)스포츠 토크콘서트 및 체험행사가 열린다. 이와 함께 5군단 군악대와 의장대 공연, 헬기 등 군 장비 전시·체험 부스도 운영돼 전 세대가 즐길 수 있는 프로그램을 선보인다.
오후 2시 30분부터는 시민 참여형 식전공연이 이어진다. 지역 내 청소년 동아리 공연을 시작으로 포천시민 모델 패션쇼가 진행되며 포천시민합창단과 포천시립소년소녀합창단, 포천시립민속예술단의 무대도 마련된다.
오후 5시 메인 무대에서 열리는 시민의 날 기념식에서는 지역사회 발전에 기여한 시민 8명에게 포천시 시민대상이 수여된다. 이어 우호 도시 축하 영상 상영과 개식사, 기념사 등이 진행된다.
오후 6시부터는 대중가수들의 문화공연이 열린다. 댄스 그룹 디바와 트로트 가수 이대환·이찬원, 아이돌 그룹 하이키가 무대에 오르며 포천 출신 신예를 발굴하는 '포천 케이팝(K-pop) 헌터스' 공연도 이어진다.
행사의 피날레는 오후 8시 10분부터 진행되는 드론라이트쇼가 장식한다. 지난해 1000대에서 올해 1500대로 규모가 확대된 이번 드론쇼는 포천의 주요 관광명소와 5대 핵심 공약사업, 미래 비전을 밤하늘에 표현할 예정이다.
백영현 포천시장은 "이번 제24회 시민의 날 행사는 포천의 진짜 주인인 시민 여러분께서 직접 참여하고 소통할 수 있도록 알차게 준비했다"며 "가족, 이웃과 함께 오셔서 포천시민으로서의 자긍심을 느끼고 함께 즐기는 행복한 시간이 되시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com