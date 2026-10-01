경기안성뮤직플랫폼, 교육프로그램 참여자 모집…성과공유회 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기안성뮤직플랫폼이 1일 2026년 4분기 교육프로그램 참가자를 모집했다.
- 건반·플루트·통기타 앙상블 3과정에 총 35명을 선발해 무료 교육한다.
- 교육은 10월부터 12월까지 진행되며 16일 오후 6시까지 접수한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기안성뮤직플랫폼(GAMP)은 오는 16일까지 악기별 연주 역량을 높이고 함께 합주 무대를 만들어갈 '2026년 4분기 교육프로그램' 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다.
이번 프로그램은 기본적인 악기 연주가 가능한 시민들이 파트별 연습과 합주를 통해 음악적 성취감을 느끼고 합동 무대를 경험할 수 있는 기회를 제공해 주기 위해 마련됐다.
주요 교육 과정은 ▲건반 앙상블▲플루트 앙상블▲통기타 앙상블 등 총 3개 과정으로 운영되며 모집 인원은 건반 앙상블 10명, 플루트 앙상블 10명, 통기타 앙상블 15명으로 총 35명이 선발될 예정이다.
선정된 교육생들은 10월부터 12월까지 전액 무료로 교육을 받게 되며 과정별 교육 일정과 장소는 다음과 같다.
'건반 앙상블'은 매주 화요일 오후 7시부터 9시까지 안성맞춤아트홀 4층 대회의실에서 야간 수업으로 진행되며 '플루트 앙상블'과 '통기타 앙상블'은 매주 토요일 오전 10시부터 낮 12시까지 안성시 평생학습관 강의실에서 주말 수업으로 진행된다.
신청 대상은 기본적인 악기 연주 능력을 갖춘 경기안성뮤직플랫폼 회원으로 연령 제한은 따로 없지만 기존에 동일한 프로그램을 수강했던 참여자는 우선 선발된다. 특히 참여자는 교육 과정을 마친 후 오는 12월 안성맞춤아트홀 문화살롱에서 개최되는 '성과공유회' 무대에 반드시 참여할 수 있어야 한다.
접수는 오는 16일 오후 6시까지 경기안성뮤직플랫폼 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다.
lsg0025@newspim.com