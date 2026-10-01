최대호 안양시장 "영·프 정원 벤치마킹 공유...탄소중립 정원도시 안양 구현"

AI 핵심 요약beta
- 최대호 안양시장이 1일 월례조회서 유럽 연수 성과를 공유했다.
- 에덴 프로젝트와 프롬나드 플랑테 등 정원도시 사례를 소개했다.
- 안양천 연계와 철도 단절 해소로 탄소중립 정원도시를 추진했다.
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핀란드 UN-ITU 포럼 특별기조연설 성과 공유...AI 스마트도시 안양 알려
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 최대호 안양시장이 1일 시청 강당에서 열린 월례조회에서 영국·프랑스 선진 정원 벤치마킹 연수 성과와 국제전기통신연합(UN-ITU) 특별기조연설 결과를 공유하며 '탄소중립 정원도시 안양'의 구체적인 비전을 제시했다고 밝혔다.
이번 발표는 민선 9기 핵심 시정 목표인 정원도시 구현을 위해 지난 달 9일부터 17일까지 진행된 유럽 연수 결과를 시정에 적용하기 위해 마련됐다.
최 시장은 버려진 채석장을 초대형 온실로 탈바꿈시킨 영국의 '에덴 프로젝트'와 폐철도를 도심 속 녹지 보행축으로 조성한 프랑스의 '프롬나드 플랑테', '파리 리브고슈' 등 선진 사례를 소개했다.
이어 유럽 사례를 바탕으로 한 안양시 발전 방향으로 ▲안양천 지방정원과 안양수목원을 연계한 식물종 연구·환경교육 강화 ▲하천·공원·산림을 연결하는 생태·관광 네트워크 구축▲시민 참여형 스마트 안양천 지방정원 운영▲자연기반해법(NBS)을 활용한 기후적응 인프라 확대를 제시했다.
특히 프랑스 파리의 도시재생 사례를 적용해 경부선 철도로 단절된 만안구와 동안구 생활권을 보행·녹지·문화 공간으로 연결하는 방안을 다각도로 검토하겠다고 밝혔다.
이와 함께 지난달 핀란드 탐페레에서 열린 UN-ITU 포럼 특별기조연설 성과도 함께 공유됐다. 최 시장은 AI 기반 CCTV, 스마트교차로, 자율주행버스 '주야로' 등 안양시의 앞선 스마트도시 정책을 전 세계에 알려 높은 호응을 얻은 바 있다.
최대호 안양시장은 "유럽 순방과 UN 포럼 참석은 안양의 지속 가능한 미래 비전을 확인한 계기"라며 "정원을 기후위기 대응과 시민 삶의 질 향상을 위한 핵심 인프라로 키워 세계 무대에서 빛나는 안양을 만들겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com