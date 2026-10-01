경남도, 고려 후기 '남해 대장군지' 기념물 지정…역사적 가치 재조명

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 1일 남해 대장군지를 경상남도 기념물로 지정했다.
- 남해 대장군지는 고려 후기 몽골 침입과 삼별초 항쟁 흔적이다.
- 도는 유적을 보존·관리하고 추가 발굴조사를 추진할 계획이다.
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추후 남해 역사적 역할 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 바닷길을 따라 이어진 고려 후기 항쟁의 흔적이 문화유산으로 보존된다.
경남도는 남해군 서면 서호리 일원의 고려시대 유적 '남해 대장군지'를 경상남도 기념물로 지정했다고 1일 밝혔다.
남해 대장군지는 고려 후기 몽골의 침입과 삼별초의 항쟁, 남해안의 해양 방어 및 군사 활동을 보여주는 유적이다. 고려 후기 대몽항쟁 과정에서 남해 지역의 전략적 역할을 살필 수 있는 자료로 평가된다.
삼별초는 고려 무신정권기에 설치된 군사조직이다. 1270년 고려 조정이 개경으로 환도한 뒤에도 몽골에 대한 항쟁을 이어갔다. 강화도에서 시작된 항쟁은 진도와 제주도로 확대됐으며 남해 지역도 해상 교통과 군사 활동의 주요 공간으로 기능했다.
발굴 조사에서는 5단의 계단식 대지와 대규모 축대, 배수시설 등이 확인됐다. 고려 중기에 조성된 건물지를 이후 확장하면서 축대와 배수시설을 단계적으로 설치한 것으로 조사됐다.
유적의 공간 구성은 삼별초의 주요 거점으로 알려진 진도 용장성과 유사한 특징을 보인다. 이를 토대로 남해 대장군지는 삼별초의 남해안 활동과 당시 지역 방어체계를 살필 수 있는 유적으로 평가받고 있다.
도는 발굴 조사 결과와 고려시대 삼별초 관련 역사·학술적 가치, 지역 주민의 기억과 전승 속에서 유적이 보존돼 온 점 등을 종합해 기념물 지정을 결정했다.
문화재 지정에 따라 유적을 체계적으로 보존·관리할 수 있는 기반도 마련됐다. 도는 남해군과 함께 보존 상태를 정기적으로 점검하고 추가 발굴조사를 추진할 계획이다.
도는 향후 추가 조사를 통해 남해 대장군지가 고려시대 해양 항쟁사와 남해 지역사에서 차지한 역할을 구체적으로 확인할 방침이다.
news2349@newspim.com