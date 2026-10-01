광양시, 공약이행평가단 가동…부서별 실천 계획 점검

AI 핵심 요약beta
- 광양시가 1일 민선9기 공약 점검단 39명을 위촉했다
- 시민·전문가로 구성된 평가단이 실천계획을 검토했다
- 광양시는 분과별 의견을 반영해 공약 보완에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양시가 민선 9기 공약 확정을 앞두고 시민과 전문가 39명으로 구성한 공약이행평가단을 위촉해 부서별 실천계획 점검에 나섰다.
광양시는 지난달 28일과 30일 공약이행평가단 위촉식과 분과별 회의를 열고 공약 추진 방향과 실천계획에 대한 시민 의견을 수렴했다고 1일 밝혔다.
평가단은 공개 모집과 무작위 추첨으로 선정한 시민위원과 분야별 전문가로 구성됐으며 미래성장·행복복지·도시혁신 등 3개 분과에서 민선 9기 공약 이행 전반을 살핀다.
분과별 회의에서는 공약 추진상황을 공유한 뒤 담당 부서가 분야별 실천계획을 설명하고 평가단이 질의응답을 통해 추진 방향과 보완 사항을 점검했다.
미래성장분과는 산업·경제·청년·일자리·항만 분야를 맡고 행복복지분과는 복지·관광·문화·체육·교육·보건 분야를 검토하며 도시혁신분과는 안전·도시·교통·환경·농업·행정혁신·AI 분야를 담당한다.
평가단은 공약 실천계획 수립 단계에서 의견을 제시하고 공약 확정과 변경사항에 대한 자문·심의는 물론 공약사업 추진 진단과 평가 및 개선 권고 역할을 수행한다.
박성현 광양시장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 시민 목소리를 충분히 듣고 실천계획을 함께 살피는 과정이 중요하다"며 "평가단 의견을 충실히 검토해 시민이 체감할 수 있는 실천 계획을 마련하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com