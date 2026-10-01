포천시, 광역 긴급차량 우선신호 구축 본격화

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 30일 광역 긴급차량 우선신호 사업 착수보고회를 열었다.
- 노후 신호교차로를 온라인화해 긴급차량 실시간 신호제어를 추진했다.
- 시는 시험운영 뒤 효과를 검증하고 ITS 확대 기반으로 활용한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 지난 달 30일 시정회의실에서 '포천시 광역 긴급차량 우선신호 구축 사업' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 시스템 구축·운영 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.
이날 보고회에는 포천시의회와 포천경찰서, 포천소방서 등 관계기관과 사업관리기관인 경기교통공사 관계자들이 참석했다.
시에 따르면 현재 포천시 신호교차로는 오프라인 방식으로 운영돼 실시간 신호제어에 한계가 있었다. 이에 따라 긴급차량이 출동하더라도 교차로에서 신호를 기다리는 등 현장 도착이 지연될 가능성이 제기돼 왔다.
시는 이번 사업을 통해 긴급차량 주요 출동 경로를 중심으로 노후 신호제어기를 교체하고 주요 신호교차로를 온라인화할 계획이다. 이를 통해 긴급차량의 이동 상황에 맞춰 실시간 신호제어가 가능한 교통환경을 구축한다는 방침이다.
긴급차량 우선신호 시스템은 소방차와 구급차 등에 설치된 전용 단말기를 교통신호시스템과 실시간으로 연계하는 방식이다. 긴급차량의 위치와 이동경로를 파악한 뒤 진행 방향의 신호를 우선적으로 제어해 불필요한 정차와 대기 시간을 줄이는 것이 핵심이다.
특히 이번 사업은 포천시 지역 내 출동에 한정하지 않고 긴급차량이 지역 경계를 넘어 이동하는 경우에도 연속적인 우선신호를 제공할 수 있도록 광역 단위로 구축된다. 광역 출동이나 응급환자 이송 과정에서 교차로 신호로 인한 지연을 줄이고 긴급차량의 신속하고 안전한 이동을 지원할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
시는 사업 완료 전 충분한 시험운영을 통해 시스템의 안전성과 운영 적정성을 검증할 예정이다. 사업이 마무리되면 구축 전후 통행속도와 통행시간, 교차로 정지횟수 등을 비교·분석해 우선신호 도입 효과도 객관적으로 확인할 계획이다.
아울러 이번 사업을 긴급차량 우선신호 시스템 구축에 그치지 않고 향후 지능형교통체계(ITS) 서비스를 확대하기 위한 기반으로 활용한다는 방침이다. 구축된 교통신호 인프라를 바탕으로 ITS 기술 적용 범위를 단계적으로 넓혀 지역 교통 현안에 대응할 계획이다.
백영현 포천시장은 "재난·응급상황에서는 1분 1초가 시민의 생명과 안전을 지키는 데 매우 중요하다"며 "긴급차량이 교차로에서 불필요하게 대기하는 시간을 줄이고 보다 신속하고 안전하게 현장에 도착할 수 있는 교통환경을 만들어 나가겠다"고 말했다. 이어 "이번 사업을 계기로 포천시의 지능형교통체계 기반을 한 단계 발전시키고 시민이 체감할 수 있는 안전한 교통환경을 조성해 나가겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com