KBO·KBSA, 제17기 야구심판 양성과정 모집…총 150명 선발

AI 핵심 요약beta
- KBO·KBSA·명지전문대가 11월 20일 야구심판 양성과정을 개강했다.
- 일반 100명·전문 50명 모집하며 12일까지 원서를 접수했다.
- 수료자는 심판 활동 자격을 얻고 5년간 인증을 유지한다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = KBO와 대한야구소프트볼협회(KBSA), 명지전문대학이 공동 주관하는 '2026년도 제17기 야구심판 양성과정'이 오는 11월 20일 개강한다.
이번 과정은 명지전문대학에서 진행되며 일반과정과 전문과정으로 나뉜다. 일반과정은 매주 금·토·일요일 수업으로 10주간 총 160시간 운영된다. 야구심판 활동을 희망하는 만 19세 이상 일반인이 대상이다.
과정을 수료하면 생활체육과 리틀야구, 연식야구, 여자야구, KBSA 시·도지부 등에서 야구심판으로 활동할 수 있다.
일반과정 수료자 가운데 성적 우수자에게는 실전 경기 중심의 훈련을 통해 심판 역량을 강화하는 고급과정 참가 기회가 주어진다.
고급과정을 수료하면 KBSA 주최 전국대회와 대학야구, KBO 퓨처스리그 심판위원으로 활동할 수 있는 위촉 또는 채용 자격을 얻는다.
전문과정은 매주 토·일요일 수업으로 5주간 총 64시간 진행된다. 대한야구소프트볼협회 및 산하단체에서 2년 이상 심판으로 활동한 경력자가 대상이다.
시·도지부와 한국리틀야구연맹, 한국여자야구연맹, 연식야구연맹, 한국대학야구연맹 등에서의 경력이 인정되며 단체장 직인이 필요하다. 전문과정 성적 우수자에게는 해외 선진 야구를 견학할 기회가 제공될 예정이다.
모집 인원은 일반과정 100명, 전문과정 50명으로 총 150명이다. 이수 요건을 충족한 수료자에게는 KBO와 대한야구소프트볼협회, 명지전문대학 공동 명의의 수료증이 수여된다.
각 과정 수료증의 인증 기간은 5년이다. 인증 기간이 지나기 전 보수교육을 통해 심판 자질과 기량을 유지할 수 있도록 매년 초 보수교육도 진행할 예정이다.
클린베이스볼 환경 조성을 위해 국민체육진흥법 위반과 성범죄 등 중대 범죄 사실이 있는 경우 수강 신청과 이수 대상에서 제외될 수 있다.
입학원서는 명지전문대학 야구심판 양성과정 홈페이지 공지사항에서 내려받을 수 있으며 기타 구비서류와 함께 온라인으로 제출하면 된다.
접수 기간은 1일부터 오는 12일 오후 5시까지다. 합격자는 서류 심사를 거쳐 15일 개별 통보할 예정이다.
football1229@newspim.com