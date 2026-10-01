김성환 기후에너지환경부 장관, 대청댐 수열에너지 클러스터 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김성환 장관이 1일 대청댐 수열클러스터 예정지를 점검했다.
- 총 3459억원 투입해 데이터센터·스마트팜을 조성한다.
- 충북도는 9월 18일 협약을 맺고 지원체계를 구축했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 1일 청주시 서원구 현도면 대청댐 수열에너지 클러스터 조성 예정지를 방문해 사업 추진현황과 조성 여건을 점검했다.
이날 현장에는 이복원 충북도 경제부지사, 이장섭 청주시장, 이광희 국회의원, 한국수자원공사 관계자 등이 참석해 사업 추진계획과 주요 현안을 공유하고 협력 방안을 논의했다.
대청댐 수열에너지 클러스터는 총사업비 3459억원을 투입해 수열에너지 기반 데이터센터와 스마트팜 등을 조성하는 사업이다.
대청댐의 수열자원을 활용해 데이터센터의 에너지 효율을 높이고 친환경 첨단산업을 육성하는 것이 핵심이다.
앞서 충북도는 지난 9월 18일 청주시, 한국전력공사, 한국수자원공사, GS ITM, 충북테크노파크, 임픽스와 업무협약을 맺고 AI 데이터센터 구축과 안정적인 전력공급, 수열·재생에너지 활용을 위한 협력체계를 구축했다.
김성환 장관은 "차질 없는 사업 추진에 감사드리며 수열에너지 확대를 위해 정부에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com