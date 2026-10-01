의정부시, '2026 첨단산업 스케일업 심층 네트워킹 2회차' 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 1일 첨단산업 스케일업 네트워킹 2회차를 열었다.
- 지역 11개 기업과 전문가 11명이 1대1 상담을 진행했다.
- 시는 투자·기술 등 맞춤 지원과 사후관리를 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 지난달 30일 의정부문화역 이음 모둠홀에서 첨단기술 중소기업·벤처기업과 분야별 전문가가 참여한 가운데 '2026 첨단산업 스케일업 심층 네트워킹 2회차'를 개최했다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사에는 지역 내외 11개 기업과 전문가 11명이 참여해 기업별 현안과 성장 과제를 공유하고 분야별 대응 방안을 논의했다.
참여 기업들은 투자, 기술사업화, 오픈이노베이션, 글로벌 진출, 자금조달 등 5개 분야 전문가와 순환식 1대1 심층 상담을 진행하며 사업모델을 고도화하고 기업별 애로사항에 대한 구체적인 해결 방향을 모색했다. 특히 지난 4월 진행된 1회차 운영 경험을 바탕으로 지원 규모를 확대해 이번 2회차 행사 참여 기업은 6개 사에서 11개 사로, 전문가는 8명에서 11명으로 늘렸다.
시는 기업별 사전 수요조사 결과를 반영해 투자 분야 전문가를 보강했으며 다양한 벤처캐피털(VC)과 창업기획자(AC)로 전문가 인력풀을 구성해 기업별 투자 수요에 폭넓게 대응할 수 있도록 했다.
의정부시는 이번 상담 결과를 바탕으로 사후관리를 이어가고 기업별 성장 단계에 맞춘 맞춤형 지원을 지속할 계획이다. 이를 통해 지역 미래산업을 이끌 첨단기술기업의 성장과 경쟁력 강화를 뒷받침한다는 방침이다.
김원기 의정부시장은 "기업마다 성장 과정에서 직면하는 과제와 필요한 지원이 다른 만큼 필요한 분야의 전문가를 적재적소에 연결하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 지원으로 실효성 있는 기업지원 사업을 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com