양주시, 필리핀 카빈티시와 외국인 계절근로자 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 지난달 29일 카빈티시 시장과 계절근로자 협력 방안을 논의했다
- 양주시는 지난해 12월 MOU 뒤 올해 근로자 24명을 처음 도입했다
- 양주시는 선발·체류관리까지 협력을 넓혀 인력 수급을 안정화하겠다 했다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 지난달 29일 필리핀 카빈티시 아란틀리 R. 아로요 시장 등 관계자 5명이 시를 방문해 외국인 계절근로자 운영 현황을 공유하고 향후 협력 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 양주시와 카빈티시는 지난해 12월 외국인 계절근로자 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이에 따라 올해 처음으로 카빈티시 출신 계절근로자 24명이 양주시에 입국해 농촌 현장에서 근무하고 있다.
이날 면담에서 아로요 시장은 카빈티시 근로자들이 양주시 농촌 현장에 파견돼 근무하게 된 데 대해 앞으로도 성실하고 우수한 근로자를 선발해 양주시에 파견할 수 있도록 적극 협력하겠다고 밝혔다. 카빈티시는 2022년부터 국내 다른 지방자치단체에도 계절근로자를 파견해 왔으며 현재까지 파견 근로자의 이탈 사례가 없는 것으로 알려졌다.
정덕영 양주시장은 "카빈티시의 우수한 근로자들이 양주시 농촌에 큰 힘이 되고 있다"며 "근로자들이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 조성하고 카빈티시와의 지속적인 교류를 통해 안정적인 농촌 인력 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
양주시는 앞으로 카빈티시와 계절근로자 선발과 도입은 물론 체류관리 분야까지 협력 범위를 확대해 안정적인 농촌 인력 수급 기반을 마련할 계획이다.
asj7376@newspim.com