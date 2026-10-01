윤건영 충북교육감 "반구저기(反求諸己) 자세로 2027년 교육 준비"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감은 1일 10월 월례조회서 반구저기를 제시했다
- 2027년 교육정책과 예산은 점검해 내실을 기하라고 당부했다
- 한글날 앞두고 존중·배려 언어문화 조성도 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 교육감은 1일 10월의 사자성어로 '반구저기(反求諸己)'를 제시하고 2027년 교육 정책 준비에 내실을 기해 달라고 당부했다.
'반구저기'는 '어떤 일이 뜻대로 되지 않을 때 먼저 자신을 돌아본다'는 의미이다.
윤 교육감은 이날 화합관에서 열린 10월 월례 조회에서 "지나온 과정을 돌아보며 잘된 정책은 더욱 발전시키고 부족한 부분은 개선해 학교 현장의 요구를 다음 정책에 반영해야 한다"고 강조했다.
이어 한글날을 앞두고 존중과 배려를 담은 언어 문화 조성을 주문하며 눈높이 프로젝트 '2학기에는 쉼표'와 '언어 문화 개선 주간'이 학교 현장에 정착할 수 있도록 적극적인 지원을 지시했다.
그는 또 "2027년 정책과 예산 편성 과정에서는 유사·중복 사업을 정비하고 예산이 필요한 곳에 적기에 투입될 수 있도록 점검하는 한편 본청과 직속 기관, 교육지원청 간 협업을 강화해야 한다"고 했다.
윤 교육감은 "칸막이는 낮추고 소통의 폭은 넓혀 본청과 직속 기관, 교육지원청이 함께 지혜를 모아 학교를 향한 행정을 더욱 촘촘하게 만들어 가자"고 말했다.
baek3413@newspim.com