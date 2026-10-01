경기도, 평화경제특구 후보지 1차로 파주시 신청

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 정부가 추진하는 평화경제특구 1차 후보지로 파주시를 신청했다. 도는 파주를 우선 신청하고 개발계획을 수립 중인 연천군과 포천시는 내년 2차 후보지로 신청할 계획이다.

경기도는 지난달 30일 파주시 파주읍·문산읍·월롱면 일원 약 6.9㎢(약 208만평)를 평화경제특구로 지정해 달라는 내용의 개발계획을 통일부와 국토교통부에 제출했다고 1일 밝혔다.

파주 평화경제특구 위치도. [자료=경기도]

도에 따르면 이번 신청은 통일부의 '제1차 평화경제특구 기본계획'과 '평화경제특구 지정 계획 공고'에 따른 것이다. 도는 1차 지정 신청 기한인 지난달 30일까지 파주 평화경제특구 개발계획을 수립해 신청서를 제출했으며 2차 지정 신청 기한은 내년 8월 31일까지다.

평화경제특구는 북한 접경지역에 산업·관광·물류 등 개발사업을 추진하고 장기적으로 남북 경제교류와 경제공동체 조성 기반을 마련하기 위해 지정하는 국가 특별구역이다. 일반 산업단지와 달리 접경지역의 평화·안보 여건과 지역발전 가능성, 향후 남북협력 가능성 등을 종합적으로 고려한다.

특구로 지정되면 세제·부담금 감면, 인허가 특례, 기반시설 지원 등의 혜택을 받을 수 있다. 통일부는 전국에 4곳 안팎의 평화경제특구를 지정할 계획이다.

경기도가 제출한 개발계획에 따르면 파주 평화경제특구는 첨단 미래산업을 육성하고 향후 남북경제공동체와 연계하는 것을 핵심 목표로 추진된다.

개발 계획은 산업·관광·주거가 결합된 복합개발로 추진된다. 특구는 산업지구 2곳을 비롯해 복합지구, 문화관광지구, 남북물류지구 등 총 5개 지구로 구성될 예정이다.

도는 인공지능(AI), 첨단제조, 의약, 스마트물류 등 6개 전략산업을 집중 육성하며 전체 면적의 약 20%에 해당하는 1.4㎢는 평화용지로 배치했다. 현재까지 210개 기업이 입주 의향을 밝힌 것으로 파악됐으며 전체 사업비는 약 2조원 규모로 추정된다.

경기도는 통일부 기본계획에서 파주가 포함된 서부내륙권이 '스마트·융복합 산업 협력 권역'으로 제시된 점도 강조하고 있다. 기존 첨단산업 기반과 개성공단 연계성, 광역교통 인프라 등을 고려하면 파주가 평화경제특구 최적지라는 설명이다.

도는 풍부한 기업 수요와 우수한 입지 여건을 앞세워 정부 심의에 적극 대응할 방침이다.

경기도는 평화경제특구 유치를 위해 2016년부터 국회와 중앙부처 건의, 토론회·간담회 등 총 80건의 정책 대응과 관련 연구도 8건 진행하며 제도 마련과 특구 유치를 주도해 왔다. 파주가 평화경제특구로 지정되면 추미애 경기도지사가 추진하는 '경기 북동부 대전환' 구상에도 탄력이 붙을 것으로 도는 기대하고 있다.

추미애 경기도지사는 앞서 지난 7월 경기북부청사에서 열린 실·국 업무보고에서 "경기 북동부를 대한민국의 내일을 개척하는 기회의 땅으로 만들고 싶다"며 경기북부 접경지역과 동부지역을 아우르는 발전전략을 제시한 바 있다.

경기도는 미군 반환공여지와 군 유휴부지를 평화경제특구·기회발전특구 등과 연계해 ▲항공·우주·MRO ▲기후·에너지 기술 ▲첨단 스마트팜 관련 산업과 투자를 유치할 계획이다.

추 지사는 "경기도는 법 제정 단계부터 기본계획 수립, 후보지 선정과 개발계획 마련까지 평화경제특구 지정을 위해 최선을 다해 왔다"며 "파주의 입지와 산업 경쟁력을 바탕으로 1차 시범특구 지정에 총력을 다하겠다. 파주 평화경제특구를 시작으로 경기 북동부가 평화경제 거점으로 성공적으로 자리 잡을 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말다.

한편 경기도는 지난 3월 파주시와 함께 도내 평화경제특구 후보지로 선정한 연천군과 포천시에서 개발계획 수립과 전략환경영향평가 등 사전 행정절차를 진행하고 있다.

도는 관련 절차와 개발계획 수립을 마무리한 뒤 내년 8월 31일까지 2차 지정 신청에 나설 예정이다. 이와 별도로 오는 10월 추가 후보지 공모를 진행해 연말까지 후보지 1곳을 추가 선정할 방침이다.

asj7376@newspim.com