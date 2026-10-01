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[AI프리뷰] 1일 광주 KIA-KT전, 20일 만에 등판하는 양현종 KIA 스윕패 막을까

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AI 핵심 요약

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  • KT가 1일 광주 KIA전서 근소 우위를 보였다
  • 소형준이 시즌 성적에서 양현종보다 앞섰다
  • KIA는 불펜 안정이, KT는 연투 관리가 변수다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

*AI를 활용해 해당 경기를 예상, 분석한 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 KBO 리그 KIA 타이거즈 vs KT 위즈 광주 경기 분석 (10월 1일)

10월 1일 오후 6시 30분, 광주 기아챔피언스필드에서 4위 KIA 타이거즈(72승 2무 60패)와 선두 KT 위즈(83승 4무 49패)가 맞붙는다. 선발 투수는 KIA 양현종, KT 소형준이다. KT는 30일 샘 힐리어드의 동점 투런 홈런과 권동진의 9회 결승 솔로포로 KIA에 3-2 역전승을 거뒀다. 3연승을 달린 KT는 2위 삼성 라이온즈(80승 3무 52패)에 3경기 앞섰고 정규시즌 우승 매직넘버를 6으로 줄였다. KIA는 이틀 연속 불펜이 리드를 지키지 못하며 2연패에 빠졌다. 시즌 상대 전적에서도 KT가 9승 6패로 앞선다.

[서울=뉴스핌] KT의 우완 선발 투수 소형준. [사진=KT 위즈]

◆팀 현황

KIA 타이거즈(72승 2무 60패, 4위)

KIA는 최근 10경기에서 5승 5패를 기록했다. 29일에는 5-4로 앞선 9회 동점을 허용한 뒤 연장 10회 3실점했고, 30일에도 2-0의 리드를 지키지 못했다. 3위 LG와 격차는 2경기다. 선발 투수가 제 몫을 하고도 경기 후반에 연달아 무너졌다는 점에서 분위기 전환이 절실하다.

타선은 팀 타율 0.271(5위), 163홈런(2위), 711득점(4위), OPS(출루율+장타율) 0.783(2위)을 기록했다. 득점권 타율은 0.276으로 공동 6위다. 장타 생산력은 리그 정상급이지만 주자가 쌓였을 때의 해결 능력은 KT에 밀린다. 전날에도 김도영의 2루타와 해럴드 카스트로의 시즌 18호 투런 홈런으로 두 점을 냈지만 이후 추가점을 뽑지 못했다.

팀 평균자책점은 4.27로 3위이며 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)는 49차례로 5위다. 블론세이브는 21차례다. 이틀 연속 접전에서 불펜을 가동한 만큼 양현종이 6이닝 안팎을 책임하고 리드를 넘겨주는 것이 중요하다.

KT 위즈(83승 4무 49패, 1위)

KT는 최근 10경기에서 7승 3패를 기록하며 3연승을 달렸다. 29일에는 9회와 연장 10회에 승부를 뒤집었고, 30일에도 7회 힐리어드의 동점포와 9회 권동진의 결승포로 역전승했다. 시즌 83승으로 구단 단일 시즌 최다승 기록을 계속 늘리고 있다.

타선은 팀 타율 0.283(1위), 110홈런(7위), 767득점(3위), OPS 0.772(4위)를 기록했다. 득점권 타율은 0.305로 가장 높다. KIA보다 홈런은 53개 적지만 최원준과 김현수가 기회를 만들고 안현민과 힐리어드가 해결하는 연결 능력이 뛰어나다. 힐리어드는 시즌 40호 홈런을 기록해 홈런 선두 김도영(41홈런)을 한 개 차로 추격했다.

팀 평균자책점은 4.28로 4위이며 퀄리티스타트는 리그 최다인 63차례다. 31세이브와 79홀드, 20차례의 블론세이브를 기록했다. 다만 마무리 박영현이 29일 1.1이닝에 이어 전날에도 1이닝을 던져 이틀 동안 2.1이닝을 소화했다. 소형준이 긴 이닝을 책임하지 못하면 필승조의 연투 여부가 변수가 될 수 있다.

◆선발 투수 분석

KIA 선발: 양현종(좌투)

양현종은 2026시즌 23경기에서 111.1이닝을 던져 11승 6패, 평균자책점 4.04, WHIP(이닝당 출루허용률) 1.43을 기록했다. 탈삼진은 77개, 볼넷은 55개이며 퀄리티스타트는 2차례다. 피안타율은 0.242이고 홈런은 13개를 허용했다.

최근 흐름은 좋다. 지난 네 차례 등판에서 21.2이닝 동안 4승, 평균자책점 2.08을 기록했다. 직전인 지난달 11일 광주 SSG전에서는 5.1이닝 4피안타 2볼넷 7탈삼진 2실점(무자책점)으로 시즌 11승째를 따냈다. 다만 이번 경기는 20일 만의 실전 등판이다.

KT를 상대로는 두 차례 등판해 9이닝 1승 무패, 평균자책점 5.00을 기록했다. 피안타율은 0.300이고 홈런도 2개를 허용했다. 지난달 5일 광주 맞대결에서도 5이닝 7피안타(1피홈런) 3실점으로 승리했지만 내용은 완벽하지 않았다. 광주에서는 15경기 76.1이닝 8승 2패, 평균자책점 3.18로 강했다.

평가: 양현종은 패스트볼과 슬라이더, 체인지업, 커브를 섞어 타자의 타이밍을 빼앗는다. 경험과 홈구장 성적은 강점이지만 볼넷이 많아 출루 허용을 최소화해야 한다. 득점권 타율 1위인 KT를 상대로는 최원준과 김현수를 내보낸 뒤 안현민·힐리어드를 상대하는 상황을 피해야 한다.

KT 선발: 소형준(우투)

소형준은 2026시즌 20경기에서 114.1이닝을 소화하며 8승 3패, 평균자책점 3.38, WHIP 1.28을 기록했다. 탈삼진은 92개, 볼넷은 20개이며 퀄리티스타트는 12차례다. 피안타율은 0.279이고 홈런은 9개를 허용했다.

KBO리그 직전 등판인 지난달 13일 수원 롯데전에서는 6이닝 7피안타 1볼넷 7탈삼진 2실점으로 승리했다. 앞선 8일 SSG전까지 최근 두 차례 리그 등판에서 13이닝 2승, 평균자책점 2.08을 기록했다. 이후 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 합류해 25일 일본과의 슈퍼라운드 경기에 선발 등판했지만 3이닝 4피안타 2사사구 2탈삼진 3실점(2자책점)으로 패했다.

KIA를 상대로는 지난 4월 23일 수원에서 한 차례 등판해 5이닝 6피안타 2볼넷 5탈삼진 3실점(2자책점)으로 승리했다. 광주 기아챔피언스필드에서 등판하는 것은 올 시즌 처음이다.

평가: 소형준은 투심 패스트볼을 중심으로 체인지업과 컷 패스트볼, 커브, 스위퍼를 섞는다. 낮은 투심으로 땅볼을 유도하고 체인지업으로 장타를 억제하는 능력이 강점이다. 다만 아시안게임 일본전에서는 3회에 안타와 볼넷이 몰리면서 흔들렸다. 장타력이 강한 KIA를 상대로 공이 높게 몰리지 않도록 해야 한다.

[서울=뉴스핌] KIA의 베테랑 좌완 선발 투수 양현종. [사진=KIA 타이거즈]

◆주요 변수

양현종의 20일 실전 공백

양현종은 지난달 11일 SSG전 이후 20일 만에 등판한다. 충분한 휴식으로 체력은 회복됐지만 일정한 선발 루틴이 깨진 점은 변수다. 최근 네 경기에서 모두 승리했고 광주 평균자책점도 3.18로 안정적이지만, 1~2회 제구가 흔들리면 KT의 높은 득점권 집중력에 고전할 수 있다.

아시안게임에서 돌아온 소형준

소형준은 지난달 25일 일본전에서 54개의 공을 던지며 3이닝 3실점을 기록했다. 이번 경기는 그로부터 6일 만의 등판이어서 긴 실전 공백은 없지만 국제대회 일정을 치른 뒤의 회복 상태를 살펴야 한다. 4회 이후 투심의 움직임과 변화구 제구가 유지되는지가 관건이다.

김도영과 힐리어드의 홈런 경쟁

KIA 김도영은 41홈런으로 이 부문 선두를 달리고 있고 KT 힐리어드는 전날 시즌 40호 홈런을 터뜨렸다. KIA는 팀 홈런 163개로 KT보다 53개 많지만 KT는 득점권 타율에서 0.305로 KIA의 0.276을 앞선다. KIA의 장타력과 KT의 연결 능력 가운데 어느 쪽이 더 효율적으로 득점하는지가 중요하다.

KIA 불펜의 반등과 KT 필승조의 피로

KIA는 이번 3연전의 앞선 두 경기에서 모두 리드를 잡았지만 불펜이 동점과 역전을 허용했다. KT는 두 경기 연속 역전승을 거뒀으나 박영현을 비롯한 필승조의 연투 부담이 생겼다. 한두 점 차로 7회 이후에 들어가면 최근 결과에서는 KT가 앞서지만 가용 불펜의 체력에 따라 흐름이 달라질 수 있다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 29일 광주 KT전에서 시즌 41호포를 터트리며 구단 한 시즌 홈런 신기록을 27년 만에 경신했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.09.29 football1229@newspim.com

⚾ 종합 전망

선발의 시즌 성적에서는 소형준이 앞선다. 소형준은 평균자책점 3.38과 12차례의 퀄리티스타트를 기록했고 볼넷도 20개에 불과하다. 양현종은 평균자책점 4.04와 WHIP 1.43을 기록했지만 최근 네 차례 등판에서 모두 승리했고 광주 평균자책점 3.18로 홈에서 강했다.

소형준의 아시안게임 일본전 부진과 양현종의 20일 공백이 맞물려 선발 싸움은 예상보다 팽팽할 수 있다. 양현종이 경기 초반 볼넷을 줄이고 소형준이 투심을 낮게 유지하면 중반까지 접전 양상이 이어질 가능성이 크다.

전체적으로는 KT의 근소한 우위를 예상한다. KT는 최근 3연승과 KIA전 9승 6패의 우세를 이어가고 있으며 득점권 집중력과 경기 후반 대응에서 앞선다. 소형준이 5~6이닝을 2~3실점으로 막으면 KT가 KIA 불펜을 상대로 다시 승기를 잡을 가능성이 있다.

KIA가 이기려면 양현종이 최소 6이닝을 책임하고 김도영과 나성범, 카스트로가 소형준의 낮은 투심을 무리하게 당겨 치기보다 출루 기회를 쌓아야 한다. 경기 초반 선취점과 추가점을 확보해 최근 흔들린 불펜의 부담을 줄이는 것이 승리 조건이다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 10월 1일 광주 KIA-KT 경기를 분석해줘=CHAT GPT]

football1229@newspim.com

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李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49
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정부, 온누리상품권 18년 만에 개편 [세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 디지털 온누리상품권의 일률적인 7% 구매 할인을 내년부터 5%로 낮추는 대신 사용처에 따라 최대 5%를 추가 환급한다. 전통시장에서 사용하면 총 10%, 지방 골목상권에서는 8%의 혜택을 받을 수 있다. 중소벤처기업부는 1일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 '전통시장·지방상권 소비 촉진을 위한 온누리상품권 개편 방안'을 발표했다. 온누리상품권 제도가 전면 개편되는 것은 2009년 도입 이후 18년 만이다. 이번 개편은 온누리상품권을 전통시장과 지방상권 소비를 유도하는 정책 수단으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 골목형상점가 지정 기준도 지역 재정 여건에 따라 차등화하고, 관광·민간 플랫폼과의 연계를 확대한다. [AI 일러스트=오종원 기자] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com ◆ 선할인 줄이고 사용처별 환급...전통시장 혜택 10% 현재 디지털 온누리상품권은 사용처와 관계없이 구매 단계에서 7%를 할인받는다. 내년부터는 구매 할인율을 5%로 조정한 뒤 실제 사용처에 따라 추가 환급을 제공한다. 전통시장에서 사용하면 결제액의 5%를 환급해 구매 할인을 포함한 전체 혜택이 10%로 높아진다. 지방 골목상권에서는 3%를 환급해 총 8%의 혜택을 받는다. 수도권 골목상권에는 별도의 환급이 적용되지 않아 구매 할인 5%만 받을 수 있다. 현행 제도와 비교하면 전통시장 혜택은 3%포인트(p), 지방 골목상권은 1%p 높아지고 수도권 골목상권은 2%p 낮아진다. 정부에 따르면 지난해 온누리상품권 사용액은 3조9500억원으로, 이 가운데 65%인 2조6000억원이 전통시장에서 사용됐다. 비수도권 사용액은 2조2600억원으로 전체의 57%를 차지했다. 중기부는 지역화폐와 온누리상품권의 역할도 구분할 방침이다. 지역화폐가 지역 주민의 관내 소비를 지원한다면, 온누리상품권은 외부 소비자를 전통시장과 지방 골목상권으로 끌어들이는 수단으로 활용한다는 구상이다. ◆ 골목형상점가 지정기준 차등...무분별한 확대 방지 온누리상품권 가맹이 가능한 골목형상점가의 지정 기준도 지역별 재정 여건에 따라 달라진다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 밀집하면 골목형상점가로 지정할 수 있다. 인구감소지역은 점포 10개 이상이면 된다. 그러나 지난해 3월 지정 기준이 점포 30개에서 15개로 완화된 이후 골목형상점가가 빠르게 늘면서 지역화폐 사용처와 차이가 불분명해졌다는 지적이 제기됐다. 골목형상점가는 2024년 381곳에서 지난해 1564곳, 올해 8월 기준 2130곳으로 2년여 만에 5.6배 증가했다. [제공=중소벤처기업부] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com 앞으로는 지방자치단체의 재정자립도를 기준으로 상위 25% 지역은 점포 30개, 중위 50% 지역은 20개, 하위 25% 지역은 15개 이상일 때 골목형상점가로 지정할 수 있다. 전통시장 반경 1㎞ 이내와 인구감소지역에는 점포 15개 기준을 적용한다. 지자체가 골목형상점가를 지정할 때 중기부와 사전 협의하는 절차도 마련한다. 지정 이후 점포 밀집 기준을 충족하지 못하거나 부정 유통이 확인된 곳은 지정을 취소할 수 있도록 할 계획이다. 가맹점 관리도 강화한다. 중기부는 지난 6월부터 연 매출 30억원 이하 사업자를 원칙적인 가맹 대상으로 정하고 병원·의원과 법률·회계·세무 등 전문서비스업의 가맹을 제한했다. 약국은 가맹 대상에 포함했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 가맹을 제한하는 법 개정도 추진한다. 지난해 연 매출 30억원을 초과한 가맹점은 전체의 0.5%인 1310곳에 불과했지만 결제액은 5593억원으로 전체의 14%를 차지했다. ◆ 지방관광·민간플랫폼 연계...사용처 접근성 높인다 온누리상품권을 활용해 지방 관광 소비를 촉진하는 방안도 추진한다. 지자체가 디지털 온누리상품권 환급과 함께 관광지 입장권, 숙박시설, 지역 온라인몰 할인권 등을 제공할 수 있도록 연계하고 지역별 여행상품도 개발한다. 외국인은 자국에서 사용하던 결제 앱으로 온누리상품권 가맹점의 QR코드를 촬영해 결제할 수 있게 된다. 중기부는 알리페이와 연계할 경우 약 40개 해외 결제 앱에서 온누리상품권 가맹점을 이용할 수 있을 것으로 내다봤다. 정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 네이버·카카오 지도에서 온누리상품권 가맹점을 확인할 수 있도록 하고, 카카오톡 채널을 통한 인공지능(AI) 고객 응대와 마케팅도 지원한다. 상생배달앱과 연계한 소비쿠폰과 판촉 행사도 추진한다. 내년 1월부터는 카드사 포인트를 디지털 온누리상품권으로 전환할 수 있도록 할 계획이다. 공공기관 임직원의 복지포인트를 온누리상품권으로 지급하도록 유도하고 관련 실적을 동반성장평가에 반영하는 방안도 검토한다. 가맹점의 소비자 권익 침해나 거래질서 위반이 확인되면 등록을 취소할 수 있도록 관리 근거도 강화한다. 반면 별다른 문제가 없는 가맹점은 등록을 자동 갱신하고, 전통시장 구역을 일부 조정할 때 필요한 행정 절차는 간소화한다. 이소영 중기부 장관은 "온누리상품권이 전통시장 상인과 지방 상인들의 매출을 키우는 확실한 마중물이 되도록 만들어 나가겠다"고 밝혔다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-01 08:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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