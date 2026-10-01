지하철 7호선 장암역 30일까지 휴업…무료 셔틀버스 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 장암역 휴업과 셔틀버스를 1일 밝혔다.
- 장암역은 10월 2일부터 30일까지 휴업한다.
- 도봉산역~장암역 무료 셔틀버스를 운행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 지하철 7호선 장암역이 도봉산~옥정 광역철도 건설에 따른 새 역사 조성을 위해 오는 10월 2일부터 30일까지 휴업한다고 1일 밝혔다.
이에 따라 휴업 기간 동안 7호선 열차는 장암역 직전 역인 도봉산역까지만 운행한다.
도는 이용객 불편을 줄이기 위해 도봉산역과 장암역을 연결하는 무료 셔틀버스를 운행한다. 무료 셔틀버스는 도봉산역환승센터, 도봉차량기지 정문, 장암역 정류장을 잇는 구간을 오전 5시부터 자정까지 운행하며 운행 간격은 평일 7~15분, 주말과 공휴일 10~20분이다.
경기도에 따르면 이번 휴업은 기존 장암역을 철거하고 도봉산~옥정 광역철도와 연결되는 새 장암역을 건설하기 위한 조치다. 현재 장암역은 도봉차량기지 안에 간이역사 형태로 운영되고 있다.
경기도는 새 역사 건설 기간에도 7호선 운행을 이어가기 위해 기존 장암역 출입구 옆에 임시 장암역을 설치했다. 다만 임시역 운영에 앞서 선로 연결과 신호·통신시설 이전, 시험운행 등 안전성 검증이 필요해 약 한 달간 영업을 중단한다.
도는 휴업 첫날인 10월 2일 임시 장암역으로 이어지는 선로를 기존 선로와 연결할 예정이며 이후 10월 24일까지 관련 시설물 이전과 합동점검, 보완 작업을 진행한다.
10월 27일까지는 실제 영업과 같은 방식으로 열차 운행체계를 점검한다. 모든 점검을 마치면 10월 31일부터 임시 장암역 운영을 시작할 계획이다.
경기도는 이용객 혼란을 줄이기 위해 지난 9월부터 역사와 열차, 버스정류장 등을 통해 휴업 일정과 무료 셔틀버스 운행계획을 안내하고 있다.
박영신 경기도 철도건설과장은 "장암역을 이용하는 시민들이 불편을 겪지 않도록 휴업 일정과 대체 교통수단을 지속해서 안내하고 있다"며 "계획대로 안전성 점검을 철저히 마쳐 10월 31일부터 임시 장암역을 안전하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
한편 도봉산~옥정 광역철도는 서울 도봉산역에서 의정부시 장암역과 탑석역을 거쳐 양주시 고읍지구까지 총 15.1㎞를 연결하는 단선전철 사업으 정거장 3곳이 들어서며 총사업비는 8935억 원이다. 2026년 9월 기준 전체 공정률은 63.62%다.
asj7376@newspim.com