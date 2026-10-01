단양 온달문화축제 3일 개막…고구려 역사문화 한눈에

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 3~5일 제28회 단양온달문화축제를 열었다.
- 온달장군 출정식과 개선행진, 공연이 이어졌다.
- 고구려 체험과 주민 참여 프로그램도 마련했다.
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난타·웅산·김준수·유태평양 공연부터 고구려 문화체험까지 풍성
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =고구려 온달장군과 평강공주의 이야기를 만나는 제28회 단양온달문화축제가 3~5일까지 충북 단양에서 펼쳐진다.
단양군은 영춘면 온달관광지와 단양읍 일원에서 '온달의 기상! 단양(아단)에서 깨어나다'를 슬로건으로 축제를 개최한다고 1일 밝혔다.
축제 첫날인 3일 온달관광지 황궁에서는 왕과 왕비, 평강공주, 온달장군, 병사 등 100여 명이 참여하는 온달장군 출정식이 열린다. 이어 단양읍에서는 약 280명이 참여하는 온달장군 개선행진이 펼쳐진다.
삼족오광장에서는 3일 오리지널 '난타', 4일 재즈보컬리스트 웅산과 6인 크로스오버 밴드, 5일 소리꾼 김준수·유태평양과 다스름 국악밴드의 공연이 이어진다.
고구려 왕관·병장기 만들기, 삼족오 부채 만들기, 고구려 대장간·농경문화 체험, 온달산성 투어 등 역사문화 체험 프로그램도 마련된다.
이와 함께 8개 읍·면 민속놀이 대항전과 고구려 복식 패션쇼, 온달장군 진혼제 등 주민 참여 프로그램도 선보인다.
온달·평강 설화를 다룬 연극 '달강달강'과 '바보온달'도 관람객을 만난다.
군 관계자는 "온달장군과 평강공주의 이야기를 바탕으로 고구려의 역사와 문화를 직접 보고 느끼고 체험할 수 있는 축제"라며 "가족과 함께 단양에서 가을의 정취와 다양한 고구려 문화 콘텐츠를 즐기길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com