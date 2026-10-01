제천시, 국립교정시설 유치 후지 3곳 확정…법무부 공모 본격화

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 1일 신규 교정시설 후보지 3곳을 확정했다.
- 송학면 도화1리가 1순위, 산곡1통·산곡2통이 뒤를 이었다.
- 제천시는 11월 4일까지 법무부에 최종 제안서를 낼 예정이다.
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11월 최종 유치제안서 제출…법무부, 12월 최종 4곳 확정
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시가 신규 국립교정시설 유치를 위한 자체 입지선정 절차를 마무리하고 최종 후보지 3곳을 확정했다.
제천시 교정시설 입지선정위원회는 9개 읍면동 16개 마을을 대상으로 부지 여건, 토지이용 효율성, 기반시설 접근성, 주민 수용성, 사업 추진 용이성 등을 종합 심사해 송학면 도화1리를 1순위, 화산동 산곡1통을 2순위, 산곡2통을 3순위로 결정했다고 1일 밝혔다.
송학면 도화1리는 시유지 비율이 높아 부지 확보가 용이하고, 완만한 지형과 주변 수목을 활용한 자연 차폐가 가능한 점이 높은 평가를 받았다.
산곡1통은 완만한 지형과 주변 숲을 활용한 차폐 여건이, 산곡2통은 기존 도축장과 축사 등을 정비할 경우 부지 조성이 용이하다는 점 등이 장점으로 평가됐다.
제천시는 오는 10월 12일까지 법무부에 유치신청서를 제출하고 10월 중 제천시의회 서면 동의를 거쳐 11월 4일까지 최종 유치제안서를 제출할 예정이다.
법무부는 제안서 심사와 현장 실사를 거쳐 12월 전국 최종 대상지 4곳을 확정할 계획이다.
제천시 관계자는 "공정한 심사를 통해 최적의 후보지를 도출했다"며 "시의회와 긴밀히 소통하며 내실 있는 제안서를 마련해 최종 선정에 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com