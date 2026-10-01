이엔셀, 日 오사카 현지 클리닉과 재생의료 협력

AI 핵심 요약beta
- 이엔셀이 1일 오사카 마츠야마 준 기념 클리닉과 MOU를 체결했다.
- 양측은 자가 지방유래 중간엽줄기세포 재생의료 협력을 추진하기로 했다.
- 이엔셀은 일본 의료기관과 네트워크를 넓혀 사업 확대에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제 전문기업 이엔셀이 일본 오사카의 마츠야마 준 기념 클리닉과 자가 지방유래 중간엽줄기세포를 활용한 재생의료 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
1일 이엔셀은 현지 의료기관과의 협력 기반을 마련하고, 자사의 세포 제조·품질관리 역량과 일본 현지 의료기관의 재생의료 사업 기반을 연계하기 위해 이번 협약을 추진했다고 밝혔다.
회사에 따르면 양측은 일본 재생의료 관련 규제 및 승인 절차 대응, 세포 품질관리 및 안전성 확보, 프로젝트 추진 일정 및 단계별 목표 설정을 중심으로 협력할 예정이다. 일본 내 재생의료 제공에 필요한 신청 및 관련 절차는 현지 의료기관이 담당하고, 이엔셀은 세포 제조를 위탁받아 제조·공급하는 한편 기술 자문과 관련 문서 작성을 지원한다.
마츠야마 준 기념 클리닉은 오사카 우메다 지역에 위치한 의료기관으로 줄기세포 및 면역세포 관련 시술을 제공하고 있다. 이번 협력을 통해 세포 제조·품질관리 역량을 연계한 구체적인 협력 방안을 마련해 나갈 예정이다.
이엔셀은 지난 5월 일본 후생노동성으로부터 하남 GMP 제2공장에 대한 '특정세포가공물 제조시설' 인증을 획득했으며, 인증 유효기간은 오는 2031년 4월까지다. 인증 획득 이후 일본 나고야 소재 현지 의료기관과 재생의료 사업 협력을 진행 중이며, 현재 재생의료 제공을 위한 신청 절차를 우선적으로 추진하고 있다.
이엔셀은 지난 8월 벤자민피부과와 SVF(기질혈관분획) 기반 항노화 재생의료 사업 협력을 체결했고, 9월에는 일본 헬스케어 전문기업 JK JAPAN과 업무협약을 맺어 현지 의료기관 네트워크를 활용한 줄기세포 기반 재생의료 사업을 추진 중이다. 이번 협약으로 나고야 지역에서 진행 중인 사업 준비에 이어 오사카 지역으로 협력 네트워크를 확대하게 됐다.
장종욱 이엔셀 대표는 "일본 재생의료 사업을 확대하기 위해서는 현지 의료기관과 세포 제조·품질관리 체계가 유기적으로 연결되는 것이 중요하다"며 "이번 협력을 통해 자가 지방유래 중간엽줄기세포 분야의 사업 가능성을 구체화하고, 일본 의료기관과의 협력 네트워크를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com