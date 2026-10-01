유한양행, 현대홈쇼핑 '코아시스'에 유산균·화장품 입점

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 1일 현대홈쇼핑 코아시스에 입점했다.
- 원더씬과 당큐락 이지 등 건강기능식품을 선보였다.
- 딘시와 더이유 화장품으로 헬스케어 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 현대홈쇼핑 '코아시스'에 프로바이오틱스와 화장품을 입점시키며 소비자와의 오프라인 접점 확대에 나선다고 1일 밝혔다.
이번 입점에서는 체지방 감소 기능성 프로바이오틱스 '원더씬'을 비롯해 '당큐락 이지', 유한 생유산균 등 다양한 건강 관리 수요를 고려한 제품을 선보인다. 화장품 브랜드 '딘시'(dinsee) 11종과 '더이유'(THE·I·YU) 3종도 판매한다.
원더씬은 식품의약품안전처로부터 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 개별인정형 프로바이오틱스 원료 'Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2'를 함유한 제품이다. 하루 한 캡슐을 섭취하는 방식으로, 회사는 체지방과 건강한 체성분을 함께 고려한 다이어트 관리를 제안하는 제품이라고 설명했다.
당큐락 이지는 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 프로바이오틱스 원료 'Lactiplantibacillus plantarum HAC01'을 적용했다. 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 편의성을 높인 것이 특징이다.
화장품 부문에서는 제약 연구 역량과 기술 노하우를 접목한 스킨케어 제품을 선보인다. 유한양행은 의약품과 건강기능식품 분야에서 축적한 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 화장품 원료와 제품에 대한 전문성을 강화하며 헬스케어 영역을 확장하고 있다고 설명했다.
유한양행 관계자는 "건강 관리뿐 아니라 피부와 뷰티까지 소비자의 라이프스타일 전반을 고려한 다양한 제품을 선보이고 있다"며 "현대홈쇼핑 코아시스 입점을 통해 유한양행의 헬스케어 및 뷰티 제품을 보다 가까운 곳에서 경험할 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com