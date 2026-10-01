종근당, 위염 치료제 '지텍' 출시 심포지엄…임상 결과 소개

AI 핵심 요약beta
- 종근당은 30일 서울서 위염 치료제 지텍 출시 심포지엄을 열었다.
- 지텍은 임상 3상서 대조약보다 위점막 미란 개선 우월성을 입증했다.
- 종근당은 지텍으로 국내 위염 치료 시장 공략에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 지난 30일 서울 강남구 파르나스호텔에서 천연물 성분 위염 치료제 '지텍'(성분명 육계건조엑스)의 출시 기념 심포지엄을 개최했다고 1일 밝혔다.
국내 소화기내과 전문의와 의료 관계자 약 100명이 참석한 이번 행사에서는 지텍의 임상적 가치와 새로운 치료 가능성을 논의했다.
지텍은 녹나무과 육계나무의 줄기 껍질을 말린 약재인 '육계'를 소재로 종근당이 자체 개발한 추출법을 적용한 천연물 신약이다.
종근당은 2013년부터 다양한 생약을 대상으로 소재와 추출법을 탐색하는 과정에서 육계의 위염 치료 가능성에 주목했다. 이후 비임상시험에서 항염증 효과와 위점액 분비 촉진 등 방어인자 증강 작용을 확인하고 본격적인 개발에 착수했다.
회사는 개발 초기부터 원료의 균질성과 불순물을 관리하고 유효성분을 안정적으로 확보하는 한편, 벤조피렌 등 잠재적 유해물질을 관리할 수 있는 독자적인 추출공정을 구축했다고 설명했다.
이날 공개된 임상 결과에 따르면 지텍은 임상 2상에서 위약군과 레바미피드, 애엽 95% 에탄올연조엑스 투여군에 비해 위내시경 검사상 유효율이 유의하게 개선됐다.
종근당은 이를 바탕으로 기존 치료제 대비 비열등성 확인을 넘어 대조약 대비 우월성을 입증하기 위한 임상 3상을 진행했다.
임상 3상은 위내시경 검사에서 위점막 미란이 확인된 국내 급성·만성 위염 환자 242명을 대상으로 무작위 배정, 이중눈가림, 평행군, 다기관 방식으로 진행됐다.
회사에 따르면 지텍 투여군은 1차 유효성 평가변수인 위내시경 검사상 유효율에서 활성대조군인 애엽 95% 에탄올연조엑스 60㎎ 투여군 대비 통계적으로 유의한 우월성을 입증했다. 미란 개선에 대한 오즈비는 2.25로 나타났다. 95% 신뢰구간은 1.26∼4.03, p값은 0.0063이었다.
2차 유효성 평가에서도 미란 완치율과 부종·발적·출혈 등 주요 내시경 소견, 위장관 증상에서 대조군 대비 전반적으로 우수한 개선 효과를 보였다고 회사는 설명했다.
안전성 측면에서는 두 군 간 유의한 차이가 없었으며, 중대한 이상반응이나 약물이상반응은 보고되지 않았다.
이오영 한양대학교병원 교수는 "지텍은 임상시험을 통해 기존 주요 위염 치료 성분들과 비교해 우수한 미란 개선과 치료 효과를 확인했다"며 "천연물 유래 의약품의 장점에 대조약 대비 우월성을 입증한 임상적 근거까지 갖춰 위염 환자들에게 새로운 치료 옵션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
종근당 관계자는 "지텍은 자체 기술로 개발한 종근당의 차세대 천연물 신약으로, 국내 위염 치료제 시장에 새로운 패러다임을 제시할 약물"이라며 "서울 출시 심포지엄을 시작으로 다양한 학술 마케팅 활동을 전개해 의료진과 환자들에게 지텍의 차별화된 가치를 전달해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com