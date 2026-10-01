자이언트스텝, 8월 월간 영업이익 흑자 달성

AI 핵심 요약beta
- 자이언트스텝이 8월 월간 기준 첫 영업이익 흑자를 기록했다.
- 대형 프로젝트 반영과 비용 절감 효과가 수익성 개선을 이끌었다.
- AI 제작 OS TabTo로 효율화하며 사업 확장을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업 자이언트스텝이 올해 8월 월간 기준으로 첫 영업이익 흑자를 기록했다고 1일 밝혔다.
회사에 따르면 대형 프로젝트 등 주요 콘텐츠 제작 프로젝트가 8월에 반영된 데 따른 것이다. 프로젝트별 매출 인식 시점에 따라 월별 실적 변동성이 있는 만큼, 안정적인 수익구조 구축을 지속해 나갈 계획이다.
자이언트스텝은 광고, 브랜드 영상, 글로벌 기업 프로젝트 등 전통적인 콘텐츠 제작 시장에서 높은 완성도를 요구하는 프로젝트를 수행해 온 동시에, 생성형 AI와 리얼타임 기술을 활용한 새로운 콘텐츠 제작 영역으로 사업을 확장하고 있다.
특히 최근에는 자체 개발한 AI 크리에이티브 프로덕션 OS 'TabTo'를 제작 파이프라인에 적용하고 있다. 'TabTo'는 AI 크리에이터의 노하우를 조직화하고, 팀워크와 비용 관리, AI 크리에이티브 역량의 자산화를 지원하는 시스템이다. 회사는 이를 통해 콘텐츠 제작 과정의 효율성과 원가 경쟁력을 높인다는 전략이다.
자이언트스텝은 AI를 활용하면서도 최종 결과물에서는 디자인, 연출, VFX, 실시간 기술 등 전문 크리에이터의 역량을 결합해 높은 완성도의 콘텐츠를 만들어내는 것을 경쟁력으로 삼고 있다.
자이언트스텝 관계자는 "작년부터 이어온 비용 절감 효과가 재무 수치에도 나타나고 있으며, 수익성 개선을 위한 기반이 점차 마련되고 있다. 현재 구체적인 내용을 공개하기는 어렵지만, 향후 차기 대형 프로젝트 라인업도 확정되는 대로 공개할 예정"이라고 말했다.
이어 "생성형 AI가 콘텐츠 제작 방식을 빠르게 변화시키고 있지만, 결국 고객이 원하는 것은 기술 자체가 아니라 차별화된 크리에이티브와 높은 완성도의 결과물"이라며 "자이언트스텝은 AI와 자체 제작 기술을 적극 활용하면서도 우리가 가장 잘해온 하이퀄리티 영상 제작 역량을 더욱 강화해, 레거시와 뉴미디어를 아우르는 크리에이티브 파트너로 자리매김하겠다"고 밝혔다.
한편 자이언트스텝은 향후 대형 프로젝트 수주 확대와 함께 'TabTo'를 비롯한 AI 기술을 통한 제작 효율화, 고부가가치 콘텐츠 비중 확대, 글로벌 프로젝트 및 신규 공간 사업 확대 등을 통해 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com