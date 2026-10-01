[글로벌 마켓 리포트 10월 1일]

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AI 핵심 요약

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  • 미 뉴욕증시는 30일 혼조 마감했다
  • PCE 둔화에도 장기금리와 유가는 올랐다
  • 유럽증시는 국채 금리 부담에 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 30일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 443.87포인트(0.86%) 내린 5만906.05에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 19.30포인트(0.25%) 밀린 7651.54, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 63.52포인트(0.24%) 오른 2만6861.06을 기록했다. 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.28포인트(1.75%) 오른 16.32였다.

분기 성적은 엇갈렸다. S&P500지수는 3분기 2.0%, 나스닥지수는 2.5% 올라 두 분기 연속 상승했다. 최근 여섯 분기 가운데 다섯 번째 상승이다. 반면 다우지수는 2.7% 내려 최근 세 분기 중 두 번째 하락을 기록했다.

9월 한 달 기준으로는 S&P500지수가 0.4%, 다우지수가 4.3% 내렸고 나스닥지수는 1.9% 올랐다.

미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다.[사진=블룸버그]

이날 시장은 물가 지표에 주목했다. 미 상무부에 따르면 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동월 대비 3.4% 올라 로이터가 집계한 전망치 3.7%를 밑돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 전월 대비 0.2% 상승해 예상을 하회했고, 7월 수치도 하향 수정됐다.

2분기 미국의 국내총생산(GDP) 확정치는 연율 2.2%로 상향 수정됐다. 소비지출이 탄탄했고 인공지능(AI) 인프라 구축을 뒷받침한 투자가 늘어난 덕이다. 8월 소비지출은 1년여 만에 가장 빠른 속도로 증가했다.

고용도 개선됐다. 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미고용보고서에 따르면 9월 민간 고용은 9만 명 늘었다. 하향 수정된 8월 3만6000명보다 크게 늘어난 수치다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방준비제도(Fed·연준)가 10월 회의에서 25bp(1bp=0.01%포인트) 이상 인상할 확률은 약 39%로 낮아졌다. 전 거래일 51%, 일주일 전 71%에서 크게 떨어졌다.

종목별로는 대형 기술주와 성장주가 대체로 올랐다. 아마존과 애플은 각각 1.01%, 1.10% 상승했으며 엔비디아도 0.51% 올랐다. 

◆ 美·이란 협상 교착에 유가 상승

국제유가는 미국과 이란의 평화 협상 교착과 미국 내 연료 재고 감소에 따른 공급 부족 우려로 상승했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 1.04달러(1.2%) 오른 90.42달러에 마감했다. 이날 만기를 맞은 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 91센트(0.9%) 오른 배럴당 103.50달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유는 9월 한 달간 약 14% 상승해 7월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다. WTI는 같은 기간 약 5% 올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자에 대한 발언하고 있다. [로이터=뉴스핌]

미국과 이란 간 평화 협상이 진전을 보이지 않으면서 공급 차질 우려가 다시 유가를 밀어 올렸다. 중재국 카타르는 이란과 미국 간 셔틀 외교가 돌파구를 마련할 수 있기를 기대한다고 밝혔지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵 프로그램 관련 "구체적인 조치"를 대가로 제재 완화와 동결 자금 해제를 검토하고 있다는 보도를 부인했다.

미국의 석유제품 재고 감소도 유가 상승을 뒷받침했다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국 휘발유 재고는 170만 배럴 감소한 2억440만 배럴, 디젤과 난방유 등을 포함한 중간유분 재고는 230만 배럴 줄어든 1억520만 배럴로 집계됐다. 반면 원유 재고는 92만2000배럴 증가한 4억2730만 배럴을 기록했다.

다만 중동의 원유 공급 흐름은 일부 회복됐다. 사우디아라비아는 동서 파이프라인 운영을 재개한 데 이어 홍해 항구 얀부에서 유조선 선적을 재개했다.

금값이 예상보다 둔화한 미국 물가 지표에도 불구하고 하락했다. 

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 0.2% 오른 온스당 4186.70달러에 거래를 마쳤다. 하지만 현물 금 가격은 한국시간 10월 1일 오전 3시40분 기준 전날보다 0.7% 내린 온스당 4152.86달러를 기록했다.

◆ 美 10년물 금리 5.3% 돌파

미국의 장기 국채 금리가 상승했다. 

벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 4.05bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.296%를 기록했다. 장중에는 5.3061%까지 올라 2007년 6월 이후 최고치를 찍었다.

30년물 금리는 4.73bp 상승한 5.6413%를 기록했다. 장중에는 5.6505%까지 치솟아 2002년 6월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

반면 통화정책 전망에 민감한 2년물 금리는 4.889%로 보합권을 나타냈다. 장중 한때 4.8267%까지 떨어졌다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

예상보다 낮은 PCE가 처음에는 채권 가격 상승과 금리 하락, 달러 약세를 이끌었지만 이후 강한 국내총생산(GDP) 지표가 나오면서 장기물 금리는 다시 상승한 반면 단기물은 낮은 수준을 유지해 수익률 곡선이 가팔라졌다. 2년물과 10년물 금리 차이는 플러스 40.4bp를 기록했다.

외환시장에서 달러화는 주요 통화 대비 보합세를 나타냈다. 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 101.47로 보합권을 기록했다. 9월 전체로는 상승해 두 달 연속 이어진 하락세를 끊었다.

유로화는 1.13305달러로 보합세를 나타냈다. 월간 기준으로는 두 달 연속 상승세를 끝내고 달러 대비 하락했다. 달러/엔 환율은 157.34엔으로 보합권에 머물렀다. 달러화는 스위스 프랑 대비 0.26% 오른 0.83575프랑을 기록했다.

◆ 유럽증시, 국채 금리 고공행진에 하락

유럽 주요국의 증시는 일제히 하락 마감했다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 3.19포인트(0.50%) 내린 634.89로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 200.02포인트(0.79%) 떨어진 2만5199.19에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 30.71포인트(0.29%) 하락한 1만606.00으로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 71.36포인트(0.89%) 물러난 7964.51로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 432.96포인트(0.84%) 후퇴한 5만1371.98에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 91.30포인트(0.47%) 떨어진 1만9426.20으로 마감했다.

미국의 8월 물가 상승세가 시장 예상보다 둔화된 것으로 나타났지만 글로벌 국채 금리는 좀처럼 떨어질 기미를 보이지 않으면서 투심이 위축된 영향이다. 프랑스는 올해 글로벌 국채 매도세 속에서 주요국 가운데 가장 큰 압박을 받고 있다. 이란 전쟁 이후 프랑스 10년물 국채 금리는 3.2%에서 4.8%를 웃도는 수준까지 치솟아 주요 7개국(G7) 가운데 가장 큰 상승폭을 기록했다.  

주요 업종 대부분이 하락한 가운데 보험업종이 1.4% 떨어져 가장 큰 낙폭을 기록했다. 에너지 업종은 0.9%, 은행 업종은 0.8%, 산업재 업종은 0.7% 내렸다. 

 

wonjc6@newspim.com

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'삼전닉스' 16조 던진 외국인 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 외국인 투자자가 지난 9월 삼성전자와 SK하이닉스를 16조원 넘게 순매도한 가운데 국내 반도체 상장지수펀드(ETF)는 사들인 것으로 나타났다. 개별 반도체 대형주에 매도가 집중된 것과 달리 K-반도체 ETF는 외국인 순매수 상위권에 이름을 올리며 엇갈린 매매 흐름을 보였다. 1일 한국거래소에 따르면 이달(9월1일~30일) 외국인은 삼성전자를 4조8713억원 순매도했다. 같은 기간 SK하이닉스 순매도액은 11조5808억원으로 두 종목의 순매도액은 총 16조4521억원에 달했다. 9월 마지막 거래일까지 두 종목에 대한 외국인 매도는 이어졌다. 이날 외국인은 코스피에서 2조542억원을 순매도했다. 삼성전자에서 8667억원, SK하이닉스에서 6085억원을 각각 순매도해 두 종목에서만 1조4752억원을 팔았다. 이날 코스피 전체 외국인 순매도액의 약 72%에 해당하는 규모다. 9월 29일에도 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 6812억원, 1조5622억원 순매도했다. 이틀간 두 종목에 대한 외국인 순매도액은 3조7186억원으로 집계됐다. [AI 일러스트 = 이나영 기자] 반면 ETF 시장에서는 국내 반도체 상품에 외국인 매수세가 유입됐다. ETF CHECK에 따르면 30일 정규장 마감 기준 최근 1개월 외국인 순매수 상위 10개 ETF 가운데 국내 반도체 ETF 3종이 포함됐다. 'TIGER 반도체TOP10'은 외국인이 641억원을 순매수해 전체 ETF 가운데 2위를 기록했다. 'ACE K반도체TOP2+'는 268억원으로 7위, 'HANARO Fn K-반도체'는 175억원으로 10위에 올랐다. 이들 K-반도체 ETF 3종에 대한 외국인 순매수액은 총 1084억원이다. 같은 기간 외국인 순매수 상위 10개 ETF의 순매수액 4749억원 가운데 K-반도체 ETF 3종이 차지한 비중은 22.8%였다. 순매수액뿐 아니라 수익률에서도 'TIGER 반도체TOP10'이 9.77%, 'ACE K반도체TOP2+'가 9.25%, 'HANARO Fn K-반도체'가 8.81%를 기록했다. ◆ 대형주 매도 속 K-반도체 ETF 매수…소부장까지 투자 범위 확대 증권가에서는 최근 외국인의 삼성전자와 SK하이닉스 매도에 미국 장기금리 상승과 인공지능(AI) 투자 관련 불확실성 등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 반면 K-반도체 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 장비와 소재·부품 기업을 함께 편입하고 있다. 외국인의 ETF 거래 방식도 개별 주식과 차이가 있다. ETF 거래에는 업종에 대한 방향성 투자 외에 현물·선물과 ETF를 연계한 차익거래와 헤지 거래 등이 포함된다. 이에 따라 개별 종목과 해당 종목을 편입한 ETF에서 외국인의 매매 방향이 다르게 나타날 수 있다는 분석이다. 실제 외국인 순매수 상위권에 오른 K-반도체 ETF들은 메모리 대형주와 함께 반도체 장비·소재·부품(소부장) 관련 종목을 포트폴리오에 편입하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목을 직접 매매하는 것과 달리 ETF에서는 여러 반도체 종목의 주가 흐름이 함께 반영되는 구조다. 김정현 신한자산운용 ETF사업그룹장은 "반도체 슈퍼사이클 초기에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 대형주가 상승을 주도하지만, 설비투자가 본격화되면 장비 발주와 소재·부품 수요가 늘어나면서 수혜 범위가 소부장 기업으로 확대된다"고 말했다. nylee54@newspim.com 2026-10-01 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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