피아이이, 독일 VISION 2026서 AI 검사솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 피아이이가 1일 독일 VISION 2026 참가를 밝혔다.
- 자동차 통합 검사와 반도체 비전 솔루션을 공개한다.
- 유럽 시장 공략과 사업 확장 발판을 노린다.
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유럽 자동차 및 첨단 제조 시장 정조준
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 제조 지능화 솔루션 기업 피아이이가 오는 6일부터 8일까지 독일 슈투트가르트에서 열리는 머신비전 전시회 'VISION 2026'에 참가한다고 1일 밝혔다.
2년마다 개최되는 VISION은 머신비전, 카메라, 센서 기술을 다루는 국제 전시회다. 슈투트가르트는 메르세데스-벤츠, 포르쉐 등 글로벌 완성차 기업과 첨단 기술 기업들이 밀집한 지역이다.
회사에 따르면 이번 전시에서 글로벌 완성차 및 부품 업계를 대상으로 비전 기술과 로봇 시스템을 결합한 자동차 통합 검사 솔루션을 선보인다. 산업용 로봇의 정밀 제어 능력을 활용해 3차원 곡면의 자동차 램프 커버를 다각도로 추적 검사하는 기술을 공개한다.
AI 비전 알고리즘으로 개별 램프의 미세한 외관 불량부터 완성 제품 검사까지 실시간으로 판독한다. 배터리 라벨 및 외관 검사, 토크 매칭, 커넥터 불량 검사도 함께 선보인다.
차세대 반도체 및 고밀도 기판 제조 공정을 위한 비전 솔루션도 제시한다. 글래스 기판 분야의 TGV AOI, 홀로토모그래피, 가공면 검사계측 솔루션과 고다층·고정밀 PCB 공정의 품질 제어를 위한 PTH AOI 및 블라인드 비아 계측 기술을 공개한다.
피아이이 관계자는 "글로벌 완성차와 로봇, 첨단 제조 기업들이 집결하는 이번 전시회는 피아이이의 고정밀 AI 검사 솔루션을 유럽 시장에 선보일 중요한 기회"라며 "이를 유럽 시장 공략과 PIE그룹의 글로벌 사업 확대를 위한 발판으로 삼아 현지 공급망과의 파트너십을 강화하고, 반도체에 이어 모빌리티와 첨단 기판 분야로 사업 영역을 넓혀가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com