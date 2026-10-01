아이씨티케이, 네트워크 보안기업 '위드네트웍스' 인수 추진

보안칩 기반 글로벌 엔터프라이즈 보안 솔루션 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이(ICTK)가 네트워크·사이버보안 전문기업 위드네트웍스 인수를 추진한다. 양자내성암호(PQC)·물리적복제방지기능(PUF) 보안칩 중심의 사업을 네트워크·보안 솔루션과 서비스 영역까지 확대한다는 계획이다.

1일 ICTK는 위드네트웍스 주식 71만5080주를 양수해 지분 56.75%를 확보하고 최대주주에 오를 예정이라고 밝혔다. 인수자금은 지난해 5월 발행한 전환사채(CB)로 조달한 자금을 활용한다.

위드네트웍스는 국내 통신사와 공공기관, 금융사, 기업 등을 대상으로 유·무선 네트워크와 정보보안 인프라의 컨설팅, 구축, 유지보수·운영 서비스를 제공하는 기업이다. 통신사 보안·인프라 매니지드 서비스 등을 수행하며 약 5000개 고객사에서 네트워크·보안 인프라 구축·운영 경험을 확보했다.

[사진=아이씨티케이]

최근 3년간 연결 기준 연평균 300억원 이상의 매출을 유지하고 있으며, 네트워크 구축 이후 유지보수와 매니지드 서비스도 제공하고 있다. Wi-Fi·클라우드·5G 등 ICT 인프라 사업과 함께 Wi-Fi 7 기반 보안 특화 무선랜 솔루션 'AiriX(에어릭스)'를 공급하고 있다.

자체 보안 솔루션으로는 자산·취약점 통합관리 플랫폼 'withVTM', 이기종 방화벽 정책 통합관리 솔루션 'withFLOW', 위협 노출 진단 서비스 'withREX' 등을 개발·구축하고 있다.

ICTK는 이번 인수를 통해 자사 PQC·PUF 기술과 위드네트웍스의 네트워크·보안 사업 및 고객 기반을 결합할 계획이다. 글로벌 빅테크와 로봇·드론·자율주행·산업용 IoT 등 피지컬 AI 제조기업에는 보안칩과 IP를 공급하고, 통신사·공공·금융·기업 고객에는 위드네트웍스 네트워크 장비와 솔루션에 보안 기술을 적용하는 방식이다.

우선 위드네트웍스의 Wi-Fi 7 기반 AiriX에 ICTK의 PUF 보안칩을 적용할 예정이다. AiriX가 보유한 AI 기반 무선 위협 탐지 기능 'HawkAI'와 펌웨어·핵심 프로세스 무결성 점검 기능에 하드웨어 기반 보안 기술을 추가한다는 구상이다.

PUF 보안칩을 적용하면 각 무선 액세스포인트(AP)에 물리적으로 복제하기 어려운 고유 특성을 기반으로 하드웨어 아이덴티티를 부여할 수 있다. 중요 암호키를 보호하는 하드웨어 신뢰점(Hardware Root of Trust·HRoT)을 구현해 비인가 또는 위·변조 장비의 네트워크 접근을 관리하는 데 활용할 수 있다.

여기에 ICTK의 PQC 기술을 결합해 AP와 네트워크 간 인증·통신 체계도 양자컴퓨터 위협에 대응할 수 있도록 고도화할 계획이다. 양사는 이를 바탕으로 AiriX를 PQC·PUF 기반 보안 특화 무선 네트워크 솔루션으로 개발해 국내외 통신사 시장을 공략한다는 방침이다.

자산·취약점 통합관리 플랫폼 withVTM에도 ICTK의 기술을 적용한다. withVTM은 서버와 AP 등 네트워크 장비, 단말·IoT 기기, 서비스·API 등 IT 자산을 식별하고 취약점과 위험도를 관리하는 솔루션이다.

향후 PUF 기반 디바이스 인증 기술을 연계해 기존 자산·취약점 정보에 하드웨어 인증 정보를 추가할 계획이다. PUF 보안칩을 탑재한 AiriX AP를 시작으로 적용 대상을 확대해 연결된 장비와 취약점뿐 아니라 해당 장비의 인증 여부까지 함께 관리하는 구조를 구축한다는 설명이다.

ICTK는 이 같은 구조가 국가망보안체계(N2SF)와 제로트러스트, PQC 전환 등 보안 환경 변화에 대응하는 데 활용될 것으로 보고 있다. 회사에 따르면 국가정보원이 지난달 발표한 양자내성암호 전환 종합 추진계획에 따라 2027년부터 사이버보안 실태평가에 PQC 도입 여부가 반영되며, 2029년 1월부터 키 캡슐화(KEM), 2030년 1월부터 전자서명(DSA) 분야에 PQC 적용이 단계적으로 의무화될 예정이다.

양사는 국내 사업 레퍼런스를 기반으로 해외 시장도 공략할 계획이다. 국내에서는 공공·금융·기업 고객을 중심으로 PQC 전환과 N2SF 등 보안정책 변화에 대응한 AiriX와 withVTM 공급을 추진하고, 이를 토대로 국내외 통신사로 공급 범위를 확대한다.

해외에서는 ICTK가 도이치텔레콤 등 글로벌 서비스 기업들과 PQC·PUF 기술 협력을 진행하며 구축한 네트워크를 활용할 예정이다. 글로벌 통신사에는 AiriX, 기업·공공 보안시장에는 withVTM, 글로벌 빅테크와 피지컬 AI 제조사에는 ICTK의 보안칩·IP를 공급하는 3개 사업축을 운영한다는 구상이다.

이정원 ICTK 대표는 "ICTK는 로봇·드론·IoT 등 피지컬 AI 제조사와 글로벌 빅테크를 대상으로 PQC·PUF 보안칩과 IP 사업을 확대하고, 위드네트웍스는 보안을 강화한 AiriX와 withVTM을 중심으로 국내외 통신사와 보안시장을 공략하는 사업구조를 구축할 계획"이라고 말했다.

이어 "PQC 전환은 칩에서 키 관리·인증, 네트워크 장비와 운영까지 함께 바뀌어야 한다"며 "이번 결합으로 칩 내부의 신뢰점에서 디바이스와 네트워크까지 이어지는 PQC 전환 지원 체계를 갖출 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com