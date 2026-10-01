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공공부문 사이버보안 징계기준 강화…위중한 정보유출 땐 기관장 책임

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  • 정부는 1일 공공부문 사이버보안 책임성 강화방안을 발표했다
  • 위중한 유출사고 땐 고위직 징계를 강화하고 규정도 세분화했다
  • 평가·인력·보상·예산을 손질해 보안 대응력을 높이기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정보유출 감독책임 명문화·징계기준 상향…기본 보안수칙 위반 세분화
사이버보안 평가 153곳→2028년 2160곳 확대…담당자 수당·승진 가점

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 공공기관에서 위중한 정보 유출사고가 발생할 경우 기관장 등 감독자에게 엄중한 책임을 물을 수 있도록 징계 기준을 강화한다. 초기 비밀번호 미변경이나 보안 문제 장기 방치 등 기본적인 보안수칙 위반에 대해서도 구체적인 징계 기준을 마련한다.

정부는 1일 행정안전부·국가정보원·인사혁신처·개인정보보호위원회 등 관계부처 합동으로 이 같은 내용의 '공공부문 사이버보안 책임성 강화 방안'을 발표했다.

이번 대책은 최근 공공부문에서 잇따른 사이버 침해사고의 상당수가 기본적인 보안수칙을 지키지 않은 데서 비롯됐다는 판단에 따른 것이다.

컴퓨터 사이버 코드 일러스트. [사진= 로이터 뉴스핌]

정부에 따르면 지난해 7월 온나라시스템 해킹 및 자료 유출을 비롯해 같은 해 11월 한마음혈액원 랜섬웨어 감염 및 자료 유출, 올해 1월 강원대병원·화순전남대병원 랜섬웨어 감염, 2월 국립외교원 교육시스템 개인정보 유출 등이 이어졌다. 지난 6월에는 '모두의창업' 합격자 비공개 정보가 유출됐고 7월에는 정보통신기획평가원에서 개인정보 유출 사고가 발생했다.

하지만 정보 유출사고가 발생해도 기관장이나 관리자가 직접 징계를 받는 사례는 드물었다.

2021년부터 올해 5월까지 해킹 등 사이버공격으로 발생한 정보 유출사고는 약 247건으로, 이 가운데 징계 처분으로 이어진 것은 9건에 그쳤다. 비정무직 기관장이 직접 징계를 받은 사례는 한 건도 없었다. 정무직 공무원은 국가공무원법상 징계 대상에서 제외된다.

개인정보 유출사고에 대한 경제적 제재는 강화되는 추세다. 공공기관의 연평균 건당 과징금은 2023년 2300만원에서 2024년 2억3900만원, 지난해 2억7400만원으로 늘었고 올해 1~5월에는 4억1100만원까지 증가했다.

정부는 우선 위중한 정보 유출사고가 발생하면 감독자인 고위직에게 엄중한 책임을 물을 수 있도록 오는 11월까지 '공무원 징계령 시행규칙'을 개정할 방침이다. 사이버보안 규정 위반에 대한 최소 징계 수준을 높이는 방안도 검토한다.

기본적인 사이버보안 수칙 위반에 대해서도 책임을 명확히 한다.

현재 관련 규정에는 보안법령 위반 행위가 단순 예시 형태로 규정돼 있어 실제 징계에 적용하기 어렵다는 지적이 있었다. 이에 정부는 서비스 개통 전 보안 검토 미실시, 방화벽 등 보안장비 관리 부실, 반복적인 보안 규정 위반, 발견된 보안 문제점 장기간 미조치 등을 구체적인 위규 유형으로 규정한 '사이버보안 위규 처리기준'을 마련해 오는 12월까지 국가공무원 복무·징계 관련 예규에 반영할 계획이다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장이 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관 브리핑실에서 열린 '공공부문 사이버보안 책임성 강화방안' 관련 관계부처 합동 브리핑에서 주요 내용을 설명하고 있다. [사진=행안부]

기관 자체의 보안 책임을 강화하기 위한 평가제도도 대폭 손질한다.

현재 국정원이 실시하는 '사이버보안 실태평가'에는 전체 평가 가능 국가·공공기관 2160곳 가운데 중앙부처와 광역지자체, 공기업·준정부기관 등 153곳만 참여하고 있다. 전체의 7.1% 수준이다. 지난해 평가에서는 중앙부처와 광역지자체 가운데 '우수' 등급을 받은 기관이 한 곳도 없었다.

정부는 평가 대상을 내년 기타공공기관·지방공기업·시도교육청 등을 포함한 868곳으로 늘리고, 2028년부터는 기초지자체와 지방출자·출연기관, 교육지원청 등을 포함한 전체 2160개 국가·공공기관으로 확대할 방침이다.

평가의 실효성도 높인다. 사이버보안 실태평가에 정보 유출사고 발생 시 감점하거나 사고 발생 후 신속한 조치 여부를 따지는 지표를 새로 도입한다. 내년부터 중앙행정기관 특정평가에도 중대 정보 유출사고 발생에 따른 감점 기준을 반영한다. 지방공기업 경영평가에는 2027년 실적을 평가하는 2028년도 평가부터 사이버보안 지표를 신설한다.

사이버보안 인력과 조직도 확대한다. 현재 49개 중앙행정기관 가운데 별도의 사이버보안 과·팀을 운영하는 곳은 11곳으로 22%에 불과하다. 지난해 사이버보안 실태평가에서도 평가 대상 152개 기관 가운데 37곳(24%)이 정보화 업무 담당인력의 10% 이상을 사이버보안 인력으로 두도록 한 기준을 충족하지 못했다.

정부는 중앙행정기관의 개인정보보호를 포함한 사이버보안 인력 100명 보강을 지난 8월 완료했으며 지방자치단체 인력도 연말까지 보강할 예정이다. 중장기적으로는 중앙행정기관과 광역지자체에 민간 정보보호 전문가를 책임자로 하는 과·팀 단위 전담조직을 설치할 계획이다.

강화된 책임에 맞춰 사이버보안 담당자에 대한 보상도 확대한다. 중요직무 선정 기준에 정보보호 업무를 포함하고 별도의 정보보호 업무수당을 신설하는 방안을 검토한다. 중요직무 담당자로 선정되면 4~5급은 월 15만원, 6급 이하는 월 10만원 상당의 중요직무급을 받을 수 있다.

또 올해 말까지 승진후보자 명부 작성 때 활용되는 가점평정 기준에 정보보호 업무를 포함해 성과평가와 승진 과정에서 우대할 수 있도록 할 방침이다.

사이버보안 예산도 안정적으로 확보할 수 있도록 제도를 정비한다. 정부는 모의해킹 등 정기적인 취약점 점검과 긴급조치, 보안지원이 종료된 노후 소프트웨어 교체, 민간 클라우드 이용 시 보안서비스 구독 등 기본적인 정보보호 소요를 이달까지 정리하고 관계부처 협의를 통해 안정적인 예산 투자 방안을 마련할 계획이다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장은 "이번 방안의 핵심은 단순한 징계 강화가 아니라 보안을 '귀찮은 규제'가 아닌 '국가적 사명'으로 바라보는 인식의 전환"이라며 "국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 AI 민주정부를 실현하도록 노력하겠"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49
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정부, 온누리상품권 18년 만에 개편 [세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 디지털 온누리상품권의 일률적인 7% 구매 할인을 내년부터 5%로 낮추는 대신 사용처에 따라 최대 5%를 추가 환급한다. 전통시장에서 사용하면 총 10%, 지방 골목상권에서는 8%의 혜택을 받을 수 있다. 중소벤처기업부는 1일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 '전통시장·지방상권 소비 촉진을 위한 온누리상품권 개편 방안'을 발표했다. 온누리상품권 제도가 전면 개편되는 것은 2009년 도입 이후 18년 만이다. 이번 개편은 온누리상품권을 전통시장과 지방상권 소비를 유도하는 정책 수단으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 골목형상점가 지정 기준도 지역 재정 여건에 따라 차등화하고, 관광·민간 플랫폼과의 연계를 확대한다. [AI 일러스트=오종원 기자] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com ◆ 선할인 줄이고 사용처별 환급...전통시장 혜택 10% 현재 디지털 온누리상품권은 사용처와 관계없이 구매 단계에서 7%를 할인받는다. 내년부터는 구매 할인율을 5%로 조정한 뒤 실제 사용처에 따라 추가 환급을 제공한다. 전통시장에서 사용하면 결제액의 5%를 환급해 구매 할인을 포함한 전체 혜택이 10%로 높아진다. 지방 골목상권에서는 3%를 환급해 총 8%의 혜택을 받는다. 수도권 골목상권에는 별도의 환급이 적용되지 않아 구매 할인 5%만 받을 수 있다. 현행 제도와 비교하면 전통시장 혜택은 3%포인트(p), 지방 골목상권은 1%p 높아지고 수도권 골목상권은 2%p 낮아진다. 정부에 따르면 지난해 온누리상품권 사용액은 3조9500억원으로, 이 가운데 65%인 2조6000억원이 전통시장에서 사용됐다. 비수도권 사용액은 2조2600억원으로 전체의 57%를 차지했다. 중기부는 지역화폐와 온누리상품권의 역할도 구분할 방침이다. 지역화폐가 지역 주민의 관내 소비를 지원한다면, 온누리상품권은 외부 소비자를 전통시장과 지방 골목상권으로 끌어들이는 수단으로 활용한다는 구상이다. ◆ 골목형상점가 지정기준 차등...무분별한 확대 방지 온누리상품권 가맹이 가능한 골목형상점가의 지정 기준도 지역별 재정 여건에 따라 달라진다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 밀집하면 골목형상점가로 지정할 수 있다. 인구감소지역은 점포 10개 이상이면 된다. 그러나 지난해 3월 지정 기준이 점포 30개에서 15개로 완화된 이후 골목형상점가가 빠르게 늘면서 지역화폐 사용처와 차이가 불분명해졌다는 지적이 제기됐다. 골목형상점가는 2024년 381곳에서 지난해 1564곳, 올해 8월 기준 2130곳으로 2년여 만에 5.6배 증가했다. [제공=중소벤처기업부] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com 앞으로는 지방자치단체의 재정자립도를 기준으로 상위 25% 지역은 점포 30개, 중위 50% 지역은 20개, 하위 25% 지역은 15개 이상일 때 골목형상점가로 지정할 수 있다. 전통시장 반경 1㎞ 이내와 인구감소지역에는 점포 15개 기준을 적용한다. 지자체가 골목형상점가를 지정할 때 중기부와 사전 협의하는 절차도 마련한다. 지정 이후 점포 밀집 기준을 충족하지 못하거나 부정 유통이 확인된 곳은 지정을 취소할 수 있도록 할 계획이다. 가맹점 관리도 강화한다. 중기부는 지난 6월부터 연 매출 30억원 이하 사업자를 원칙적인 가맹 대상으로 정하고 병원·의원과 법률·회계·세무 등 전문서비스업의 가맹을 제한했다. 약국은 가맹 대상에 포함했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 가맹을 제한하는 법 개정도 추진한다. 지난해 연 매출 30억원을 초과한 가맹점은 전체의 0.5%인 1310곳에 불과했지만 결제액은 5593억원으로 전체의 14%를 차지했다. ◆ 지방관광·민간플랫폼 연계...사용처 접근성 높인다 온누리상품권을 활용해 지방 관광 소비를 촉진하는 방안도 추진한다. 지자체가 디지털 온누리상품권 환급과 함께 관광지 입장권, 숙박시설, 지역 온라인몰 할인권 등을 제공할 수 있도록 연계하고 지역별 여행상품도 개발한다. 외국인은 자국에서 사용하던 결제 앱으로 온누리상품권 가맹점의 QR코드를 촬영해 결제할 수 있게 된다. 중기부는 알리페이와 연계할 경우 약 40개 해외 결제 앱에서 온누리상품권 가맹점을 이용할 수 있을 것으로 내다봤다. 정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 네이버·카카오 지도에서 온누리상품권 가맹점을 확인할 수 있도록 하고, 카카오톡 채널을 통한 인공지능(AI) 고객 응대와 마케팅도 지원한다. 상생배달앱과 연계한 소비쿠폰과 판촉 행사도 추진한다. 내년 1월부터는 카드사 포인트를 디지털 온누리상품권으로 전환할 수 있도록 할 계획이다. 공공기관 임직원의 복지포인트를 온누리상품권으로 지급하도록 유도하고 관련 실적을 동반성장평가에 반영하는 방안도 검토한다. 가맹점의 소비자 권익 침해나 거래질서 위반이 확인되면 등록을 취소할 수 있도록 관리 근거도 강화한다. 반면 별다른 문제가 없는 가맹점은 등록을 자동 갱신하고, 전통시장 구역을 일부 조정할 때 필요한 행정 절차는 간소화한다. 이소영 중기부 장관은 "온누리상품권이 전통시장 상인과 지방 상인들의 매출을 키우는 확실한 마중물이 되도록 만들어 나가겠다"고 밝혔다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-01 08:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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