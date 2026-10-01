케이피에프, 국내 최초 '구조물용 T/S 고장력 볼트' KS 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 케이피에프가 1일 구조물용 고장력 볼트 KS 인증을 국내 최초로 획득했다.
- 충주공장은 9월 16일 KTC로부터 KS B 2819 제품인증을 받았다.
- 회사는 인증을 바탕으로 건설·인프라용 파스너 공급을 늘리겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 파스너 전문기업 케이피에프가 구조물용 토크-전단형 고장력 볼트에 대한 KS 제품인증을 국내 최초로 획득했다고 1일 밝혔다.
케이피에프 충주공장은 지난 9월 16일 한국기계전기전자시험연구원(KTC)으로부터 KS B 2819 '구조물용 토크-전단형 고장력 볼트, 6각 너트 및 평와셔의 세트'에 대한 KS 제품인증을 받았다. 인증번호는 KTC26-0074다.
회사에 따르면 이번 인증은 KS B 2819가 KS 제품인증 대상 품목으로 지정된 이후 첫 인증이다. 제품인증 심사기준은 지난 4월 7일 마련됐으며, 케이피에프 충주공장이 이후 국내 최초로 인증을 취득했다.
KS B 2819는 2003년 제정된 국가표준으로, 교량·철골 구조물·플랜트 등 강구조물에 사용하는 고장력 볼트 세트의 품질과 성능을 규정한다. 해당 제품은 볼트·너트·와셔를 하나의 세트로 사용하며, 체결 과정에서 볼트 끝단의 핀테일이 일정한 힘에 도달하면 끊어지는 구조를 갖고 있다. 이러한 구조는 현장에서 체결 상태를 육안으로 확인하기 쉽고 일정한 체절력을 확보하는 데 유리해 건설·인프라 분야에서 널리 사용되고 있다.
KS 제품인증은 제품의 시험 결과와 함께 제조·검사설비, 공정관리, 품질관리 체계 등을 종합적으로 심사하는 제도다. 고장력 볼트 세트는 너트·와셔가 함께 요구 성능을 충족해야 하므로 소재 관리부터 열처리·나사 가공·표면처리·체결 성능 관리까지 전 공정에 걸쳐 안정적인 품질을 확보하는 것이 중요하다.
케이피에프는 중장비·산업기계·건설·인프라 산업에 사용되는 고강도 파스너를 생산해 온 국내 대표 파스너 전문기업이다. 고강도 볼트 제조 기술과 열처리·품질관리 역량을 기반으로 국내 산업용 파스너 시장에서 경쟁력을 축적해 왔다.
국토교통부에 따르면 올해 2분기 건설공사 계약액은 전년 동기 대비 27.3% 증가한 80조 9000억원을 기록했다. 반도체 생산시설과 에너지 설비 등 산업시설 공사 증가가 주요 배경으로 꼽힌다. 케이피에프는 이번 KS 인증을 바탕으로 건설·인프라 분야의 품질 요구에 대응하고 구조물용 파스너 공급을 확대할 계획이다.
케이피에프 관계자는 "이번 KS B 2819 인증은 당사의 구조용 고장력 볼트 제조기술과 품질관리 역량을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기술개발과 품질 경쟁력 강화를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 고품질 파스너와 체결 솔루션을 공급하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com