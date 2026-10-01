광클절 앞두고 혜택 두배로...롯데홈쇼핑, '더블 쇼핑어택'

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑이 1일부터 5일까지 더블 쇼핑어택을 진행했다
- 1~2일 뷰티·건강식품에 적립금 2회 지급했다
- 3~5일 전 상품과 카드할인·경품 혜택을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 1일부터 5일까지 5일간 적립금과 카드 할인, 경품 혜택을 두 배로 제공하는 '더블 쇼핑어택'을 진행한다.
1~2일에는 뷰티, 건강식품 등 대상 상품 구매 고객에게 10% 적립금(한도 1만원)을 2회 지급한다. 3~5일에는 전 상품 구매 고객에게 같은 조건으로 적립금을 2회 지급한다. 지급받은 적립금은 이달 중 열리는 '광클절' 기간에 사용할 수 있다.
카드 할인도 확대된다. 기존보다 할인이 적용되는 카드 종류를 늘렸으며, 최대 7% 할인을 제공한다.
TV방송에서는 'L.SHOW', '영스타일', '요즘쇼핑 유리네' 등 대표 프로그램과 연계한 '더블 경품' 이벤트를 진행한다. 해당 방송 상품을 구매한 뒤 실시간 채팅 서비스 '바로TV톡'으로 참여한 고객 중 추첨을 통해 백화점 상품권, 외식 교환권 등을 증정한다.
'L.SHOW'와 '영스타일'에서는 '조르쥬레쉬', '폴앤조' 등 단독 패션 브랜드의 가디건, 니트 등 가을 신상품을 집중 편성한다. 4일 방송하는 '요즘쇼핑 유리네'에서는 건강 관리 상품 '여에스터 글루타치온'을 선보인다.
nrd@newspim.com