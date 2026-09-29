[2026AG] 남자배구, 중국에 풀세트 패배…조 2위로 8강서 이란과 격돌

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자배구대표팀이 29일 중국에 2-3으로 졌다
- 한국은 조 2위로 2026 아시안게임 8강에 올랐다
- 한국은 다음달 1일 이란과 8강전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 배구대표팀이 중국과 풀세트 접전 끝에 패하며 조 2위로 2026 아이치·나고야 아시안게임 8강에 진출했다.
이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 29일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 대회 남자 배구 조별리그 D조 3차전에서 중국에 2-3(27-25 23-25 21-25 25-22 12-15)으로 졌다.
필리핀과 대만을 연달아 꺾었던 한국은 2승 1패를 기록해 3승의 중국에 이어 D조 2위로 8강에 올랐다.
8강 상대는 B조 1위 이란이다. 이란은 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우 대회에서 3회 연속 금메달을 차지한 강팀이다. 한국과 이란의 8강전은 오는 다음달 1일 오후 1시에 열린다.
한국은 1세트부터 접전을 펼쳤다. 초반 이상현(국군체육부대)을 앞세워 10-5까지 달아났지만 중국의 추격을 허용해 듀스 승부에 들어갔다.
25-25에서 중국의 공격 범실로 한 점을 앞선 한국은 허수봉(현대캐피탈)의 강한 서브에 힘입어 1세트를 27-25로 가져왔다.
그러나 2세트에서는 20-21에서 임동혁(대한항공)의 공격이 블로킹에 막히며 흐름을 내줬고 23-25로 패했다. 3세트도 21-22까지 팽팽하게 맞섰지만 상대 공격과 한국의 속공이 블로킹에 막히면서 21-25로 내줬다.
벼랑 끝에 몰린 한국은 4세트에서 반격했다. 임성진(국군체육부대)이 착지 과정에서 발목을 다쳐 휠체어를 타고 코트를 빠져나가는 악재가 발생했으나, 25-22로 세트를 가져와 승부를 5세트로 끌고 갔다.
마지막 세트에서는 초반 4-8까지 밀렸다. 한국은 임재영(대한항공)의 강한 서브 등을 앞세워 4연속 득점하며 8-8 동점을 만들었다. 하지만 12-13에서 중국의 공격을 막지 못해 매치포인트를 허용했고, 12-14에서 이어진 랠리에서도 실점하며 경기를 내줬다.
허수봉은 서브 에이스 3개를 포함해 17점을 기록했고, 이상현은 블로킹 8개를 포함한 14점으로 분전했지만 역부족이었다.
football1229@newspim.com