전국 광역단체장 9월 29일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사는 14일 수소 클러스터 착공식과 AI데이터센터를 찾았다.
- 이철우 경북도지사는 특강과 간부회의, 창업도시 추진단 발대식에 나섰다.
- 전재수 부산시장 등은 민생 현장과 각종 행사 일정을 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-수소 저장·운송 클러스터 구축사업 착공식(14:00 동해 북평제2일반산업단지)
-GS AI데이터센터 현장 방문 (15:00 동해 북평제2일반산업단지)
▲이철우 경북도지사
- 화공 굿모닝 특강(399회);세계경제 지각변동 어떻게 생존할 것인가?(07:20 다목적홀)
- 실국원장 간부회의(09:30 다목적홀)
- 2026년 전국산림경영인대회(14:00 한국국학진흥원)
- 경북 창업도시 추진단 발대식(16:00 스탠포드호텔 안동)
▲추경호 대구광역시장
-학생맞춤 통합지원 민간협력체계구축 협약식(10:00 대구교육청 대회의실)
- 노인의 날 기념행사(11:00 대구노인회관)
- 의료기술시험연수원 개소식(14:00 의료기술시험연수원)
- 51주년 민방위대 창설 기념행사(16:00 산격청사 대회의실)
▲신용한 충북지사
-미래대응기금 당정협의(08:00 국회)
-국립청주해양과학관 개관식(15:00 국립청주해양과학관)
▲이원택 전북지사
- 국가예산 확보 활동 (08:00 국회)
- 전북형 스마트 제조혁신 프로젝트 성과보고회 (14:00 효진산업)
- 6.25전쟁 전몰군경 헌정패 전수식 (16:30 전북 보훈회관)
▲허태정 대전시장
-미래대응기금 당정협의(8:00 국회의원회관)
-청년-기업 매칭행사「잡담(JOB談) 라이브」(14:00 충남대학교)
-대전체육 정책간담회(16:20 대전사회혁신센터)
▲조상호 세종시장
-조정식 국회의장 간담회(11:00 시청 5층 집현실)
-조정식 국회의장 국회세종의사당 예정 부지 시찰(11:30 세종동 114-593)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
- 고광완 안전민생부시장 퇴임식(17:00 광주청사 대회의실)
▲전재수 부산시장
- 민생 100일 동행간담회-기업 현장방문(13:40 비엠티)
- 민생 100일 동행간담회-동부산권 산단기업 (14:30 한국장애인고용공단부산직업능력개발원)
▲ 박찬대 인천시장
- 세계한상대회 개회식 (16:30)
- 코리안 페스티벌 (19:30)
▲추미애 경기도지사
- 시도의회의장협의회 제6차 임시회(16:00 도의회)
▲박수현 충남지사
-외부 일정 없음
▲박완수 경남지사
- 재청
[전국 종합=뉴스핌]
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