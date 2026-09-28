[종합]신용한 충북지사 집무실 압수수색…신 "불법행위 없었다" 정면 부인

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경찰, 차명 전화·수행원 급여 의혹 수사…휴대전화 등 자료 확보





[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =신용한 충북지사의 공직선거법 위반 의혹을 수사 중인 경찰이 28일 도지사 집무실을 압수수색하면서 충북도정에 긴장감이 고조되고 있다. 도정 최고 책임자를 겨냥한 강제수사가 이뤄지면서 수사 향방과 행정 운영에 미칠 파장에 관심이 쏠린다.

신용한 충북지사.[사진=뉴스핌DB]

충북경찰청과 충북도청 등에 따르면 반부패경제범죄수사대는 이날 오후 충북도청 지사 집무실에서 휴대전화 등 관련 자료를 확보했다. 수사는 6·3 지방선거 당시 제기된 차명 전화를 이용한 지지 호소 문자 발송과 선거캠프 관계자 소유 업체를 통한 수행원 급여 지급 의혹과 관련된 것으로 알려졌다.

신 지사는 이날 입장문을 통해 "일체 불법행위를 한 사실이 없으며 경찰 조사를 통해 사실관계가 명백하게 밝혀질 것"이라며 "앞으로도 경찰 수사에 성실히 임하겠다"고 밝혔다. 이어 도정 핵심 사업은 차질 없이 추진하겠다며 확인되지 않은 추측성 보도에 대한 자제를 당부했다.

압수수색 소식이 전해지면서 도청 내부에는 당혹감과 침울한 분위기가 감도는 것으로 전해졌다. 특히 수사가 장기화할 경우 주요 정책 결정과 대외 협력에 부담이 될 수 있다는 우려도 나온다.

수사 과정에서 의혹의 실체가 규명되기까지는 상당한 시간이 걸릴 가능성도 있어 도정의 안정적인 운영과 정책 연속성 확보가 과제로 떠올랐다. 향후 경찰의 자료 분석과 추가 조사, 수사 결과를 통해 고발 내용의 사실 여부가 가려질 전망이다.

한편 경찰은 수사 중인 사안이라는 이유로 구체적인 내용을 공개하지 않았다.

baek3413@newspim.com